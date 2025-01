Enric Agud llança un avís sobre el que passarà a Catalunya en unes hores: 'És un...'

Enric Agud ha informat a primera hora d'aquest dimarts de l'actualitat meteorològica a Catalunya. I, com no podia ser d'una altra manera, el fred ha tornat a ser el protagonista. L'expert de TV3 ha repassat alguns dels punts del territori més freds a primera hora d'aquest matí.

Sense dubte, els mapes mostren una Catalunya congelada amb temperatures que amb prou feines poden fregar els zero graus. Destaquen els nou sota zero en punts propers a la capital del Segrià i els graus negatius en pobles de la costa gironina. Un exemple és Pere Pescador, on els veïns s'han despertat amb un fred intens poc habitual en aquestes zones.

La previsió per a les pròximes hores no és massa esperançadora per als que esperen que la situació remunti. De fet, el fred seguirà sent intens al llarg de la setmana. D'aquí que Enric Agud hagi destacat les alertes del Meteocat activades per al pròxim dimecres, les quals destaquen per la seva intensitat.

Enric Agud avisa que seguirà fent molt fred

Concretament, el Meteocat ha posicionat en un quatre sobre sis els avisos per fred a Catalunya. "És un nombre elevat", ha assegurat Enric Agud. Així que no queda més que abrigar-se i evitar sortir en les hores de més fred.

Les alertes a Catalunya es divideixen en aquests moments entre grogues i taronges. Sense dubte, destaca que comarques del litoral estiguin immerses en uns avisos taronges que sorprenen per la seva intensitat. No obstant això, s'espera que dimecres al migdia els termòmetres puguin estabilitzar-se una mica.

Això només servirà per agafar impuls i dijous tornar a descendir. La setmana es presenta gelada en el conjunt de Catalunya i experts com Enric Agud no fan més que avisar al respecte. El fred podria portar amb si nevades al Pirineu Oriental a partir de dijous i un panorama gèlid en el conjunt de la regió.

El fred típic per a aquesta època de l'any

El fred és notícia aquesta setmana a Catalunya, però la veritat és que és el que toca. La segona quinzena de gener sol ser molt freda al país, per la qual cosa els termòmetres no mostren més que l'habitual. Això sí, sorprèn de manera especial el descens en punts del litoral on, normalment, les temperatures són més suaus.

Alguns experts parlen de la Setmana dels Barbudos. I és que tradicionalment ja s'ha lligat aquesta setmana de gener amb episodis intensos de fred. Els sants d'aquesta setmana tots porten barba, potser, per tapar-se d'alguna forma d'un fred que deixa tothom petrificat.