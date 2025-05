Felicitat per Francesc Mauri amb el pronòstic per a Catalunya: 'Moviment important'

El meteoròleg Francesc Mauri ha compartit aquesta setmana unes paraules molt esperançadores per a gran part de Catalunya. Tant l'hivern com, sobretot, la primavera han estat molt humits i els núvols tenen corda per estona. Almenys, així es desprèn de les previsions de l'expert de TV3.

Alguns embassaments, com La Baells i Sant Ponç, ja han assolit nivells d'ompliment considerables en els últims dies. Això ha despertat un raig d'esperança entre els experts i també en la ciutadania. La gran pregunta que es planteja ara és: S'ompliran Sau i Susqueda? La resposta, encara que prudent, comença a inclinar-se cap al sí.

El cap de setmana es presenta estable, amb sol i temperatures agradables que recordaran més a l'estiu que a la primavera. No obstant això, la calma serà breu. A partir del dilluns 19 de maig, s'espera una pujada clara de les temperatures, que es mantindrà fins al dimecres 21.

Un cap de setmana de gairebé estiu abans de les pluges

Posteriorment, es preveu una normalització tèrmica a partir del dia 22. Però el més rellevant és que aquesta baixada coincidirà amb l'arribada d'una nova tanda de precipitacions que podria ser clau per al nivell dels pantans. "Moviment important", en paraules de Francesc Mauri, és el que s'espera a partir del dijous.

Aquest canvi en el patró meteorològic podria portar pluges generoses en punts estratègics, especialment a les capçaleres del Ter i el Llobregat. La qual cosa alimentaria directament els embassaments de Susqueda i Sau, dos dels més afectats per la sequera. El maig de 2015, Susqueda presentava un nivell similar i una seqüència de tempestes ben situades va permetre la seva recuperació en poques setmanes.

Unes prediccions que donen esperança

Les previsions actuals fan pensar en una evolució semblant, encara que amb la incertesa sempre present en la meteorologia. L'anunci ha generat optimisme en sectors agrícoles, turístics i també entre els responsables de la gestió de l'aigua. Si bé encara és aviat per cantar victòria, els models coincideixen que podríem estar davant d'un punt d'inflexió.

Per ara, toca gaudir del bon temps d'aquest cap de setmana i estar atents als cels la setmana vinent. Si les precipitacions tornen amb ganes, la felicitat de Francesc Mauri serà compartida per molts catalans. La primavera, sens dubte, és sinònim de vida.