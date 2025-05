Oficial: Aquesta és l'única zona de Catalunya on plourà en les pròximes hores

Catalunya encara les pròximes hores amb un temps majoritàriament estable i amb temperatures clarament a l'alça. Tanmateix, no tot el territori aconseguirà escapar per fi de la pluja. Segons els últims models, als núvols encara els queden forces per descarregar en algunes comarques.

Concretament, l'única zona on s'esperen precipitacions en les pròximes hores serà el nord-est del territori, a les comarques de Girona. Durant la tarda de divendres, s'espera un ambient predominantment assolellat a la major part de Catalunya. No obstant això, la presència d'una petita baixa situada davant la costa possibilitarà la formació de núvols de pluja.

Aquests núvols podrien deixar ruixats localitzats, que s'intensificaran en sectors com l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i, en menor mesura, la Cerdanya. Segons els experts, les precipitacions més intenses podrien tenir acumulacions superiors als 10 litres en zones molt concretes. La resta del territori romandrà sec i amb una estabilitat que feia setmanes que s'esperava.

Unes temperatures a l'alça

La previsió també indica un notable ascens tèrmic. El migdia d'aquest divendres serà clarament més càlid en comparació amb jornades anteriors. El que podria alimentar els núvols de desenvolupament vertical en àrees muntanyoses.

De cara al cap de setmana, el patró meteorològic es mantindrà en la mateixa línia. Les temperatures seguiran pujant, i el mercuri assolirà valors d'estiu en moltes zones del país. Només s'espera una mica d'inestabilitat dissabte a la tarda, amb possibles xàfecs aïllats a la Cerdanya, el Ripollès o la Garrotxa.

Un cap de setmana de ple estiu

Tot això coincidint novament amb la influència orogràfica d'aquests territoris. En resum, el nord-est de Catalunya serà l'única regió on podria ploure en les pròximes hores. Mentre que la resta de comarques gaudirà d'un temps sec, assolellat i cada cop més calorós.

Sens dubte, una bona notícia per a aquells que tinguin plans a l'aire lliure aquest cap de setmana. Això sí, amb la precaució necessària en zones de muntanya on encara podrien aparèixer ruixats de tarda. A la resta, gaudiu, tranquil·litat i molt de sol.