Mitja Espanya en alerta després de l'avís de Roberto Brasero: confirmat, mala notícia

Aquest dijous, dia de Sant Isidre, patró dels agricultors, arriba amb una mala notícia per a molts. Segons ha indicat el meteoròleg Roberto Brasero, el temps inestable que fa setmanes que arrosseguem no desapareix. De fet, una vegada més s'esperen tempestes i, sobretot, calamarsa que pot causar danys importants en les collites.

La inestabilitat meteorològica continua present i torna a posar en alerta àmplies zones del país. L'expert d'Antena 3 ha advertit que aquesta situació seguirà durant tota la jornada d'avui. La probabilitat més gran de tempestes fortes es concentra a Castella i Lleó, l'interior del sud-est, el Cantàbric oriental, els Pirineus i Balears.

Això sí, en altres zones d'Espanya també podrien aparèixer alguns ruixats, aquests seran molt més febles. Amb tot, és poc probable que plogui a l'oest de Galícia, Andalusia, Extremadura i Canàries, on s'espera un dia tranquil. "Haurien de tenir cels assolellats durant la major part de la jornada", ha assenyalat Roberto Brasero.

Un divendres molt més tranquil i amb més suavitat

Les temperatures per al divendres es mantindran molt semblants a les d'avui. Hi haurà un lleuger augment a les zones de l'àrea mediterrània i el nord-oest peninsular. Mentrestant, al centre i l'interior nord del país les temperatures podrien baixar un o dos graus a causa de la presència de núvols.

No obstant això, el canvi més destacable d'aquest divendres té a veure amb el cel. Segons Roberto Brasero, les tempestes ja seran més escasses i menys intenses, concentrant-se principalment a les serres de l'est peninsular. A més, l'ascens tèrmic generalitzat que arrencarà aquest 16 de maig ve per quedar-se, almenys, durant el cap de setmana.

Un cap de setmana de plena primavera

El meteoròleg d'Antena 3 preveu que el cap de setmana tinguem valors molt més propis d'aquesta època de l'any. I aquesta situació es mantindrà també de cara al dilluns, especialment a l'est d'Espanya. Per allà les màximes assoliran valors propis de l'estiu primerenc.

Això sí, Roberto Brasero reconeix que aquest episodi càlid podria ser efímer. Segons els models més actualitzats, a partir del dimarts la tendència podria invertir-se, amb un descens de les temperatures i la tornada a valors normals. L'expert no descarta que les temperatures es tornin lleugerament fresques.