Roberto Brasero tenia raó: gir de 180 graus amb el temps a Espanya aquests dies

Ja ho anticipava Roberto Brasero fa dies: el temps a Espanya anava a canviar radicalment amb l'avanç d'aquesta setmana. Després de jornades marcades per la inestabilitat, els ruixats i el fresc, la situació ha fet un gir de 180 graus. Les altes pressions, l'aire càlid en altura i l'increment de les hores de sol s'estan imposant amb força.

Com a resultat, tindrem un clar ascens de les temperatures en gran part del país. De fet, aquest dimecres ja s'ha notat un repunt tèrmic en moltes regions, però serà entre dijous i divendres quan més pujaran.

Dies molt suaus i sense pluges a la vista a Espanya

La meteoròloga Mercedes Martín preveu que s'assoleixin valors més propis de juny que de finals d'abril. Val la pena esmentar que el sud peninsular serà la zona més afectada per aquesta calor prematura. Sevilla marcarà fins a 31 i Múrcia fins a 30 graus, mentre que Granada, Còrdova o Badajoz assoliran els 28ºC.

En el rang de 26 a 30 graus també es mouran ciutats com Jaén, Albacete, Càceres i Toledo. Més cap a l'interior peninsular, la majoria de localitats oscil·laran entre 21 i 25ºC, és a dir, un ambient ja plenament primaveral.

Les excepcions a aquesta calor estaran al nord peninsular i al litoral cantàbric. Per allà l'aire fresc atlàntic mantindrà a ratlla els termòmetres, amb una sensació més aviat fresca. Sant Sebastià i Santander amb prou feines superaran els 17ºC, i a Barcelona es quedaran al voltant de 19ºC.

Primers senyals de canvi, a partir de divendres

El divendres, encara que les temperatures seguiran sent elevades, arribarà el primer avís de canvi. Mercedes Martín explica que "l'atmosfera es tornarà inestable a partir del migdia", i podrien aparèixer tempestes a l'interior. Sobretot en zones muntanyoses, on no es descarta l'aparició de calamarsa.

El cap de setmana portarà un nou canvi. El dissabte, un front fred provocarà un descens tèrmic acusat, especialment al nord, on les màximes cauen fins a 10 graus respecte al divendres. L'ambient serà més fresc i humit, amb ruixats intensos i tempestes al nord, centre i est, els Pirineus i a les Balears i Canàries.

El diumenge, encara que persistiran les pluges al nord-est, l'estabilitat s'anirà imposant de nou a la resta del país. Les temperatures tornaran a repuntar, sobretot al sud, amb valors que podrien fregar els 30ºC a Andalusia i Múrcia. En punts del nord també tindran valors suaus, amb uns agradables 25ºC al sud de Galícia.