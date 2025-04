Confirmat: l'AEMET alerta d'un possible gir en el temps la setmana que ve

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha compartit el seu pronòstic del temps setmanal, avisant d'un possible canvi de temps la setmana que ve. Cada vegada són més grans les ganes de bon temps i d'una notable pujada de les temperatures. No obstant això, la primavera és imprevisible i no sempre succeeix el que la majoria prefereix.

Encara que la incertesa en les previsions és alta, els models actuals apunten a un escenari més càlid i sec de l'habitual en bona part de l'oest peninsular. Durant la setmana del 28 d'abril al 4 de maig, s'espera que les temperatures se situïn clarament per sobre dels valors normals per a aquesta època de l'any. Els mapes d'anomalies tèrmiques de l'AEMET reflecteixen valors superiors a la mitjana, la qual cosa indica un predomini de masses d'aire càlid.

Aquesta situació es traduiria en dies més assolellats i amb menor presència de nuvolositat, sobretot a Galícia, Castella i Lleó i Extremadura. Quant a les precipitacions, les dades suggereixen que l'atmosfera romandrà relativament estable a l'oest, reduint la probabilitat de pluges. No obstant això, en àrees del Mediterrani, com València, Catalunya i l'est d'Andalusia, no es descarten alguns episodis de pluges.

Les pluges no desapareixen completament del mapa

La setmana següent, del 5 a l'11 de maig, es manté la possibilitat de precipitacions al Mediterrani i a les Balears. A més, els últims models contemplen l'opció que aquestes precipitacions puguin estendre's cap a altres regions del centre i sud peninsular. Si bé encara no es pot detallar, aquest possible gir meteorològic podria suposar un nou respir hídric després de diversos dies de temps sec.

Quant a les temperatures, es preveu que es mantinguin dins dels valors normals per a l'època, amb una lleugera tendència al descens en comparació amb la setmana anterior. Sobretot, si es confirma l'augment de nuvolositat i precipitacions.

L'AEMET recomana estar atents a futures actualitzacions del pronòstic, atès que l'atmosfera podria experimentar canvis ràpids i significatius durant la primera quinzena de maig. Aquest escenari reforça la necessitat de seguir els avisos oficials, especialment de cara a activitats a l'aire lliure o planificació de cultius.