Avís d'última hora de Roberto Brasero per les tempestes: atenció en aquestes 6 zones

L'onada de calor que ha assotat Espanya s'acomiadarà de nosaltres, encara que no ho faran les altes temperatures. Les màximes continuaran sent molt elevades a la major part del país, especialment al sud i al centre peninsular. Tanmateix, el meteoròleg Roberto Brasero ha llançat un avís important d'última hora.

I és que les tempestes intenses podrien afectar sis zones clau del nord i l'interior aquest dimecres a la tarda. Les àrees on es preveuen tempestes són el Sistema Ibèric, la serralada Cantàbrica, la Meseta Nord, el Sistema Central, els Pirineus i Sierra Nevada. En aquests indrets, la calor acumulada i l'arribada d'aire més fred provocaran la formació de tempestes que podrien ser localment intenses.

Les zones on més es notarà la fresca

Mentrestant, les temperatures baixaran de manera notable, especialment a Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra, nord de Burgos, Palència i La Rioja. En ciutats com Vitòria, el termòmetre passarà dels 35 graus d'ahir als 23 d'avui, un descens que marca la diferència. Aquesta baixada no serà puntual, com passa amb les tempestes, sinó el resultat del pas d'un front que portarà aire més fresc.

Aquest front deixarà pluges febles a la costa cantàbrica i una mica més intenses en zones de l'interior. A més, a la tarda, s'espera que tornin a sorgir tempestes en àrees muntanyoses de la meitat nord. Aquestes condicions podrien repetir-se també dijous, amb cels més coberts al terç nord i ruixats aïllats.

A la resta del país, la calor continuarà sense canvis. Les màximes tornaran a fregar o superar els 40 al vall del Guadalquivir, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Catalunya i Saragossa. A Canàries, s'esperen cels serens al sud, nuvolositat al nord i possible presència de calitja.

Un lleu respir després de diverses jornades de calor

Només s'esperen lleugeres baixades tèrmiques en regions com Huelva, Aragó, Catalunya i València, encara que no seran suficients per parlar d'un canvi de tendència. En definitiva, encara que l'onada de calor tècnicament es debilita, la calor seguirà sent intensa. I les tempestes, per la seva banda, podrien donar més d'un ensurt.