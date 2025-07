'Sense paraules': Francesc Mauri es queda de pedra amb el que ha passat a Catalunya

El mes de juny de 2025 ha tancat amb dades històriques que, literalment, han deixat sense paraules fins i tot els meteoròlegs més veterans. Francesc Mauri, conegut divulgador del temps a Catalunya, ha expressat el seu astorament després d'una setmana marcada per una calor extrema sense precedents. Ell mateix ha dit que els registres han marcat un rècord rere l'altre, per la qual cosa s'ha mostrat "sense paraules"

I no n'hi ha per a menys. Quatre dels cinc rècords absoluts de temperatura màxima en 112 anys s'han batut durant aquesta darrera setmana de juny. El rànquing històric en una estació catalana reflecteix com la calor extrema s'ha intensificat de manera alarmant

Francesc Mauri desxifra els dies més calorosos

Les dades no deixen lloc a dubte. Des del 24 de juny s'han anat succeint una sèrie de temperatures que, literalment, han ofegat els catalans. Unes temperatures que han sorprès i atabalat per parts iguals la majoria de ciutadans

Els registres han marcat les següents temperatures:

37,9 °C – 30 de juny de 2025

37,7 °C – 28 de juny de 2019

37,5 °C – 29 de juny de 2025

36,9 °C – 25 de juny de 2025

36,0 °C – 24 de juny de 2025

Tan sols un valor anterior, de l'episodi de calor de juny de 2019, ha resistit aquesta embranzida tèrmica. El que ha passat no només posa de manifest la magnitud d'aquesta onada de calor, sinó també la rapidesa amb què s'estan superant registres. Però no només l'atmosfera ha viscut temperatures extremes

La mar Mediterrània també s'ha convertit en protagonista d'aquest episodi sufocant. La boia de Dragonera (Mallorca) ha registrat una temperatura de l'aigua de 30,55 graus. Una dada absolutament inusual per a finals de juny

La dada de Dragonera no és un cas aïllat. Juny s'acomiada amb la Mediterrània com la mar amb les anomalies càlides més importants del planeta, superant fins i tot altres regions oceàniques tropicals. Aquesta situació reforça les alertes sobre la influència del canvi climàtic en la intensificació de les onades de calor marines

Unes temperatures amb conseqüències

Les conseqüències d'aquestes temperatures, tant atmosfèriques com marines, són múltiples. Des d'un major risc d'incendis forestals fins a impactes sobre la fauna marina, la qualitat de l'aigua i la salut humana. Francesc Mauri no ha amagat la seva preocupació

"Sincerament, no em queden paraules per descriure una xifra com aquesta a 30 de juny", ha dit. La comunitat meteorològica alerta que aquest tipus d'episodis, que abans eren excepcionals, estan a punt de convertir-se en la nova normalitat. Així, el millor és mantenir-se a remull i tenir molta paciència