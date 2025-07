Confirmat: tempestes fortes i calamarsa en aquestes 4 regions d'Espanya aquesta tarda

Després d'un final de juny abrasador, el juliol comença amb un canvi de tendència en el temps. Tot i que la calor continua sent intensa a gran part del país, aquest dimarts es consolidarà un gir en el patró atmosfèric. I és que tornen les tempestes, i ho fan amb força.

Durant el cap de setmana i dilluns, les temperatures extremes van deixar màximes per sobre dels 44 graus al sud-oest peninsular i mínimes que no van baixar dels 25. Fins i tot a Canàries es van registrar nits equatorials, sense baixar dels 30 en alguns observatoris. Però a partir d'avui, la calor comença a compartir protagonisme amb les tempestes de tarda, que afectaran especialment quatre regions clau del país.

Tempestes amb risc de calamarsa

Segons els models de referència, aquesta tarda s'esperen ruixats forts amb risc de calamarsa i ventades al Pirineu, la Serralada Cantàbrica, el Sistema Ibèric i les serres del sud-est. Les tempestes arribaran acompanyades d'abundant aparell elèctric i possibles esclafits tèrmics. En aquestes zones, els xàfecs podrien deixar acumulacions significatives en poc temps, de manera molt localitzada però intensa.

El temps tempestuós és el resultat de diversos factors: la calor acumulada en superfície, l'entrada d'aire fred en alçada i la convergència de vents. A això s'hi afegeix l'elevada temperatura del mar Mediterrani, que actua com a combustible, afavorint una atmosfera encara més inestable. Dimecres es reforçarà el vent del nord, cosa que provocarà un descens tèrmic més acusat a l'extrem nord i deixarà pluges més persistents.

Tanmateix, les tempestes tornaran a esclatar a la tarda en zones del nord, l'est peninsular i en sistemes muntanyosos de l'interior. Entre dijous i divendres, una massa d'aire més inestable travessarà la península, donant lloc a estructures tempestuoses organitzades com supercèl·lules o línies de turbonada. Regions com el Pirineu, Navarra, vall de l'Ebre, Castella i Lleó i fins i tot l'interior de la Comunitat Valenciana estaran en el punt de mira.

Un cap de setmana més estable

El cap de setmana mostrarà una tendència a l'estabilitat, especialment diumenge, tot i que dissabte encara serà inestable a bona part de l'interior i la meitat oriental. Les temperatures continuaran baixant de manera progressiva, allunyant-nos definitivament de l'onada de calor amb què es va acomiadar el juny. Així, el mes de juliol arrenca amb tempestes severes i alleujament tèrmic parcial, en el que podria marcar l'inici d'un patró més variable i menys tòrrid