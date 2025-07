És oficial: aquest dia refrescarà força a Catalunya i plourà a moltes comarques

Catalunya es prepara per a una petita i esperada treva meteorològica després de diversos dies consecutius de calor sufocant. Encara queden jornades marcades per temperatures extremes, però es preveu que hi hagi un canvi més aviat que tard. Una notícia que molts esperen després de dies i nits trets de ple mes d'agost

En aquest sentit, a partir de diumenge s'espera una lleugera normalització tèrmica, tot i que aquesta serà transitòria. Això sí, no cal abaixar la guàrdia. I és que els experts avisen que la calor seguirà present, ja que som al juliol i l'estiu continua mostrant la seva cara més intensa

La calor segueix colpejant amb força Catalunya

Sense dubte, aquest dimecres tornarà a ser un dels dies més calorosos de la setmana, amb temperatures de 40 graus en zones com Lleida. L'ambient serà fresc durant el matí, cosa que permetrà una ràpida escalada del termòmetre a gran part del territori. No obstant això, el temps farà un gir notable a partir del migdia

Segons els models meteorològics, s'esperen tempestes intenses a la tarda en diverses comarques de l'interior. Especialment a la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu i també en punts de Lleida. Aquestes tempestes podran anar acompanyades d'aparell elèctric, calamarsa i fins i tot ratxes fortes de vent

La calor acumulada i la humitat formaran el còctel perfecte per a la formació de tempestes que, tot i ser localitzades, podrien descarregar amb intensitat. Algunes d'aquestes precipitacions podrien ajudar a refrescar temporalment l'ambient, generant un alleujament tèrmic molt ben rebut. De cara al cap de setmana, les previsions apunten a una baixada de les temperatures, més notable a l'interior i en zones de muntanya

Un canvi que durarà pocs dies

Amb tot, no s'espera un canvi de patró durador. Es tractarà d'un descens passatger que donarà pas, probablement, a un nou repunt tèrmic en els pròxims dies. L'AEMET i el Meteocat recorden que aquestes fluctuacions són pròpies de l'estiu mediterrani

És llavors quan les onades de calor poden alternar-se amb irrupcions d'aire més fresc i fenòmens tempestuosos. En resum, els pròxims dies seguiran marcats per una calor intensa, però també per tempestes de tarda que podrien deixar importants acumulacions. Així que toca preparar-se per suar, però també per treure el paraigua