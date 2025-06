Gerro d’aigua freda sobre el temps a Catalunya en les pròximes hores: arriba el pitjor

Catalunya s'enfronta a un episodi de calor inusual per a un mes de juny que ja ha començat a comportar-se com un autèntic juliol. Segons els últims models meteorològics, es consolida un patró atmosfèric poc favorable per a l'arribada de precipitacions ni alleujaments tèrmics. Tot plegat amb una situació que tendirà fins i tot a empitjorar a mesura que ens acostem al cap de setmana.

En concret, aquest escenari respon a una dorsal anticiclònica que s'estén per bona part del continent europeu. Aquest còctel està canalitzant aire càlid procedent del nord d'Àfrica, acompanyat de pols sahariana que pot enterbolir el cel durant els pròxims dies. El mapa d'anomalies tèrmiques mostra amb claredat com una llengua d'aire extremadament càlid cobrirà gran part del sud-oest i centre d'Europa.

Unes temperatures molt per sobre de la mitjana

Tot plegat amb valors entre vuit i 12 graus per sobre de la mitjana climàtica per a aquestes dates. Catalunya no quedarà al marge d'aquest episodi, i en algunes zones de l'interior i prelitoral les temperatures podrien fregar o superar els 37-38 graus. Al litoral, tot i que la brisa marina limitarà una mica els valors màxims, la sensació de xafogor serà molt marcada.

Especialment en àrees com el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. A la nit, les mínimes es mantindran per sobre dels 20 en moltes localitats, generant nits tropicals generalitzades que dificultaran el descans. L'única opció d'un cert alleujament, tot i que localitzat i limitat, arribarà divendres.

Serà aleshores quan l'escalfament diürn i l'orografia podrien afavorir la formació de tronades en zones del Prepirineu i Pirineu. Tanmateix, no s'espera que aquestes precipitacions tinguin un abast generalitzat ni que aconsegueixin rebaixar les temperatures. Aquest patró, que no mostra signes de trencar-se en els pròxims dies, està fent que el mes de juny es comporti més com un juliol.

L'època més calorosa de l'any ha arribat per quedar-se

I és que gairebé no hi ha pauses ni descensos tèrmics. D'aquí que els experts alertin d'una continuïtat de la calor severa i recomanin extremar precaucions, sobretot entre col·lectius vulnerables. Tot indica que "el pitjor està per arribar", i que l'època més calorosa d'aquest any s'ha avançat notablement.