Jofre Janué llança un avís per a avui i assenyala una zona de Catalunya

El meteoròleg Jofre Janué ha llançat aquest dimarts un avís clar per a Catalunya. El temps està sent més calorós del que tocaria per l'època de l'any, però sembla que això no ha fet més que començar. Almenys així es desprèn de les primeres previsions per a una jornada de dimecres que tornarà a alçar els mercuris fins al més alt

L'estabilitat atmosfèrica i la calor seguiran guanyant terreny a Catalunya, on les temperatures nocturnes ja estan deixant nits tropicals a bona part del litoral. La tendència per als pròxims dies confirma un escenari de temps sec, cels majoritàriament serens i un ambient cada cop més càlid. De fet, l'escenari sembla més propi de mitjans de juliol que de juny

Una calor que no desapareix ni de nit

Durant la passada nit, localitats costaneres com la Ràpita han registrat mínimes al voltant dels 25 graus, cosa que es considera una nit tropical. Aquesta situació es repeteix a molts punts del litoral català, on la brisa marina ja no basta per refrescar l'ambient. Les nits tropicals s'estan estenent i normalitzant, cosa que representa un indicador clar de la persistència de l'episodi càlid

Jofre Janué ha assenyalat que la calor anirà a més, ja que a partir de dijous s'espera una intensificació de les temperatures. Tot plegat amb màximes que podrien superar els 35 graus a punts de l'interior. En llocs com el Segrià o el Bages, els termòmetres podrien marcar valors propis d'onada de calor, tot i que de moment no s'ha emès cap avís oficial

Tanmateix, el meteoròleg ha volgut matisar que, malgrat l'estabilitat generalitzada, hi ha una zona concreta de Catalunya on podria haver-hi alguna sorpresa meteorològica aquesta tarda. Es tracta del nord del Berguedà. En aquesta àrea prepirinenca, la calor diürna i l'orografia podrien afavorir la formació d'algun ruixat aïllat o tempesta feble

Un cap de setmana amb alguna possibilitat de pluja, però molta calor

Així tot, serà un fenomen molt localitzat que, encara que no revertirà la situació general, podria portar una mica d'alleujament puntual. De cara al cap de setmana, es preveu que aquestes tempestes d'evolució diürna es repeteixin en altres sectors del Prepirineu i Pirineu. Especialment a la tarda, tot i que sense afectar de manera significativa la resta del territori català

La conclusió de Jofre Janué és clara: Catalunya entra en una fase de calor sostinguda, amb cels serens i nits cada cop més caloroses. I encara que hi haurà alguna tempesta puntual en zones de muntanya, la tònica dominant serà la xafogor i la manca de precipitacions. Així doncs, l'estiu s'avança amb força, i tot indica que encara no hem vist el pitjor