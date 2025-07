Roberto Brasero alerta de fortes tempestes i calamarsa: compte amb aquestes 6 comunitats

El front que recorre el nord peninsular ha portat una davallada important de temperatures, especialment a l'àrea cantàbrica. Les màximes que dimarts superaven amb facilitat els 30 graus van donar pas ahir a valors molt més moderats. És el cas de Vitòria, on van registrar una baixada espectacular: dels 37,7 graus de l'1 de juliol, es va passar, a tan sols 23

Situacions similars s'han viscut en altres punts del nord. A Valderredible, Cantàbria, el termòmetre va marcar 23 graus, molt lluny dels 36 de la jornada anterior. I a Bilbao, on dimarts es van fregar els 30, dimecres amb prou feines s'han assolit els 22,6

Les temperatures aniran ballant segons la zona

A Galícia i Astúries, ciutats com Lugo i Gijón es van registrar màximes que no van superar els 20. El meteoròleg Roberto Brasero assegura que el front continuarà el seu avanç per l'extrem nord durant el dia d'avui. A la tarda s'espera novament el desenvolupament de núvols d'evolució que portaran noves tempestes, algunes d'elles intenses

L'avís s'estén a sis comunitats: Castella i Lleó, La Rioja, Conca, Terol, interior de Castelló i el nord d'Aragó i de Catalunya. En aquestes zones no es descarten ruixats forts, acompanyats de calamarsa i, sobretot, ratxes de vent intenses. També es vigilen zones de la Ibèrica i els Pirineus, on la inestabilitat serà més marcada

Pel que fa a les temperatures, es mantindran similars a les dels últims dies, però amb lleugers canvis. Al nord, les mínimes seguiran baixant durant el matí, però les màximes ja no baixaran més i fins i tot podrien pujar lleugerament. Una novetat destacada és que demà no s'espera assolir els 40 graus a Catalunya ni a Aragó

La calor seguirà sent forta en alguns punts

Amb tot, s'arribarà a 39 graus a Lleida i a 37 graus a Saragossa. També baixaran lleugerament els termòmetres a València i Castelló, cosa que ha portat a desactivar els avisos per calor a València. En canvi, continuen els avisos de nivell taronja en zones del sud com Extremadura, Castella-la Manxa, el sud de Madrid i bona part d'Andalusia