A partir de mig matí...: Avís de la meteoròloga Mònica Usart per a avui mateix

Després de diversos dies de calor intensa a Catalunya, la meteoròloga Mònica Usart llança un avís important per avui dimecres. Un avís que, sens dubte, és una bona notícia per als qui ja no poden més amb les altes temperatures. Sembla que el tercer dia de juliol arriba amb una treva que molts agrairan

La calor afluixa, però les tempestes prenen el relleu. Encara que ja s'han desactivat els avisos per calor diürna, les temperatures continuaran sent extremes, especialment a l'interior del territori. Avui, s'espera que els termòmetres arribin als 40 graus a Lleida i es mantinguin entre els 34 i 38 en zones de l'interior

Mònica Usart destaca la persistència de la calor

Per la seva banda, s'espera que els mercuris no baixin dels 32-34 graus a la costa. Tot això després d'una nit de difícil descans, marcada per un ambient tòrrid, sobretot a les zones costaneres. El matí començarà amb més estones de sol, però la calma serà temporal

A partir de mitjan matí, començaran a créixer núvols d'evolució que descarregaran els primers ruixats a àrees del Pirineu, Prepirineu, Montseny i Prades. Amb el pas de les hores, les precipitacions s'estendran cap al nord del país, la Catalunya central, el prelitoral i, de manera més dispersa, també cap a Lleida. Les tempestes previstes no seran anecdòtiques

Podran ser localment fortes i venir acompanyades de fenòmens severs com calamarsa, pedra i ratxes intenses de vent. Des dels serveis meteorològics es demana extremar la precaució, especialment en hores vespertines i al centre i nord de Catalunya. El panorama meteorològic per als pròxims dies indica un canvi de tendència

Amb els ulls posats en la setmana que ve

S'espera un descens progressiu de les temperatures, que serà més evident de cara al cap de setmana. A principis de la pròxima setmana, els valors tèrmics se situaran fins i tot per sota de la mitjana per a aquesta època de l'any. Tot això amb màximes que oscil·laran entre els 28 i 32 graus

Així mateix, les tempestes guanyaran protagonisme a les tardes. Es preveu que dissabte a la nit algunes d'elles puguin arribar també a la costa, encara que de manera més debilitada. En resum, avui marca un punt d'inflexió: afluixa la calor extrema, però comença una etapa d'inestabilitat atmosfèrica amb risc de fenòmens meteorològics adversos