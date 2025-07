Oficial: Mitja Espanya, d'enhorabona en veure la previsió del temps d'aquest juliol

Arriben excel·lents notícies meteorològiques per a bona part d'Espanya. Els últims models estacionals apunten l'aparició de canvis que trencaran amb la tendència d'unes setmanes de calor tòrrida. Sens dubte, un pronòstic que arriba quan la ciutadania més ho necessita.

I és que les previsions assenyalen una anomalia positiva de precipitació per a les tres primeres setmanes de juliol. Segons els mapes analitzats, gran part de l'interior peninsular, així com zones del nord i nord-est, experimentaran pluges per sobre del que és habitual. Això contrasta amb la tònica general dels mesos de juliol, tradicionalment secs, excepte en àrees del Pirineu.

Les pluges podrien descarregar amb força a Espanya

L'anomalia positiva suggereix no només un augment en la freqüència de les precipitacions, sinó també intensitat, si bé sense arribar a extrems. Aquest escenari resulta especialment esperançador després d'un mes de juny més sec i càlid del que es preveia. Les reserves hídriques i la vegetació mediterrània agrairan qualsevol aportació extra, especialment si es produeix de manera esglaonada.

Pel que fa a la distribució setmanal, el model Copernicus mostra una clara anomalia positiva de pluges a la primera i segona setmana de juliol. Durant aquests períodes, zones com Catalunya, Aragó, Castella i Lleó i part del centre peninsular estarien en el focus dels sistemes d'inestabilitat. La tercera setmana manté aquesta tendència, encara que amb menor intensitat.

Els models també insinuen un debilitament temporal de l'anticicló de les Açores, la qual cosa permetria l'entrada de fronts atlàntics cap a la península, quelcom poc habitual en ple estiu. Si es confirma, podria obrir una finestra a noves precipitacions en zones de l'oest peninsular.

Caldrà seguir amb atenció l'evolució dels mapes

És important recordar que es tracta de models estacionals, eines útils per detectar tendències generals però amb un nivell d'encert limitat en el detall. Amb tot, sembla que juliol serà més humit del que és normal a moltes zones. Això sí, sense renunciar a temperatures elevades pròpies de l'estació.

En resum, una gran notícia per a agricultors, ramaders i ciutadans en general. Encara que no s'espera un canvi radical de patró, sí que sembla que juliol oferirà un petit respir en forma de pluges beneficioses. Ara només queda esperar i pregar perquè els mapes encertin i aquesta tendència es materialitzi.