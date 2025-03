'És el risc': Roberto Brasero encén les alarmes amb el seu últim avís meteorològic

Espanya segueix sota un episodi de pluges intenses i tempestes, que afecten especialment l'est i sud-est peninsular. I la situació meteorològica es complica encara més aquest dimecres, amb l'arribada de noves precipitacions fortes i persistents. Segons Roberto Brasero, "s'estendran a més zones d'Espanya", amb acumulacions que podrien superar els 150 litres per metre quadrat.

Els majors acumulats s'esperen al nord d'Alacant, sud de València i interior de Castelló. Per allí l'AEMET ha activat avisos de nivell taronja, per precipitacions de més de 100 litres en 12 hores. Però Roberto Brasero també ha avisat de tempestes intenses a Terol i Tarragona, a més del sud-oest peninsular.

Roberto Brasero avisa: pluges intenses en les pròximes hores

A Canàries, els ruixats seguiran deixant acumulats significatius, amb avisos grocs ja activats. Les precipitacions podrien assolir els 15 litres per metre quadrat en una hora. De totes maneres, amb el pas de les hores la situació anirà millorant a poc a poc, reconeix Roberto Brasero.

A la resta del país també s'esperen precipitacions, encara que no tan intenses, explica Roberto Brasero. Les pluges s'estendran a altres regions del sud-est peninsular, amb especial atenció a Albacete, Múrcia i Almeria.

Depenent de la zona, es podrien acumular fins a 80 litres en menys de 12 hores. Aquesta situació recorda a la del passat cap de setmana, quan les pluges van provocar el desbordament de barrancs i rambles. A més de les regions de l'est i sud-est, també s'espera inestabilitat a Màlaga, Andalusia occidental i el Sistema Central.

El dijous la inestabilitat s'intensificarà molt

A la tarda d'avui la precipitació arremetrà al Sistema Central, afectant el sud d'Àvila, Segòvia i la serra de Madrid. Això sí, Roberto Brasero avisa que a la majoria d'aquestes zones plourà. A causa de les temperatures suaus, la neu només es deixarà veure a cotes molt altes, per sobre dels 2.000 metres.

El dijous la inestabilitat tornarà a guanyar terreny, amb pluges arribant al nord del Sistema Ibèric i l'extrem nord-est peninsular. A Castelló, València i el sud de Tarragona, podrien caure altres 100 litres per metre quadrat en 12 hores. Per a Roberto Brasero el que més preocupa, per tant, són els problemes derivats de l'acumulació d'aigua.

La situació és preocupant perquè "la persistència de les pluges, no només la força amb què poden caure". De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) té actiu un avís especial per fenòmens adversos. En tot aquest episodi de pluja, en algunes zones de València i Castelló, es podrien assolir els 400 litres per metre quadrat.