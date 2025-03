'El dimecres i el dijous...': Gerro d'aigua freda de Roberto Brasero en ple directe

Espanya s'enfronta a una setmana de pluges intenses, vent fort i un temporal costaner en diverses regions del país. Encara que aquest dimarts les precipitacions no seran tan abundants com les de dilluns, la situació meteorològica seguirà marcada per la inestabilitat. Roberto Brasero ha avisat de pluges fortes a l'est peninsular i Canàries, on s'espera que siguin persistents.

Les províncies més afectades seran València i Castelló, amb acumulacions de fins a 60 litres per metre quadrat en només 12 hores. A més, el temporal costaner portarà ratxes de vent molt intenses al litoral alacantí, Múrcia i Balears. A Canàries, ha avisat Roberto Brasero, un front actiu deixarà pluges generalitzades, avançant d'oest a est al llarg del dia.

Roberto Brasero alerta: no us deixeu enganyar per la calma

El cert és que, a l'oest peninsular, els cels començaran a aclarir-se, cosa que permetrà que les temperatures pugin lleugerament. No obstant això, aquesta millora serà temporal, ja que la resta de la setmana seguirà dominada per les pluges i la inestabilitat. Roberto Brasero confirma que la cota de neu es mantindrà entre els 1600 i 2200 metres; és a dir, nevarà en zones d'alta muntanya.

Segons el meteoròleg d'Antena 3, "dimecres i dijous continuaria la situació d'inestabilitat". Les acumulacions de pluja més destacables les trobarem al litoral mediterrani i Alborán. S'espera que les pluges siguin més intenses a Tarragona, Castelló, València, Alacant, Múrcia i Almeria, estenent-se dijous a Andalusia.

Mentrestant, a la resta del país també plourà, encara que amb menor intensitat. Només al Cantàbric i Galícia les precipitacions seran menys probables. Divendres, la previsió continua mostrant incertesa, però tot apunta que les pluges més intenses afectaran el nord-est, el sistema Central i el golf de Cadis.

Les precipitacions tornaran a ser localment fortes i persistents en aquestes zones. El cap de setmana, un nou front atlàntic escombrarà la Península, sumant al nord-oest a les àrees amb pluja. Amb aquest panorama, és probable que aquesta setmana acabi amb precipitacions a tota Espanya, fent que el paraigua sigui un accessori imprescindible.