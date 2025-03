'Dijous començarà...': El Meteocat llança un avís d'última hora a tot Catalunya

Catalunya segueix immersa en una setmana marcada per la inestabilitat meteorològica. Encara que dimarts i dimecres estan sent dies de tranquil·litat, el cert és que "a partir de dijous" la tendència canvia. I és que els meteoròlegs ja avisen que noves precipitacions estan a punt de descarregar en totes les comarques catalanes.

En aquest sentit, des del Meteocat han avisat que dijous donarà inici un canvi meteorològic que portarà precipitacions significatives a Catalunya. Les pluges seran molt destacables, especialment al litoral i el prelitoral. Els vents humits afavoriran l'arribada de pluges intenses, que podrien superar els 100 mm en algunes localitats.

Però la cosa no quedarà aquí, perquè el cap de setmana s'espera una pertorbació atlàntica, que tornarà a regar gran part del territori català. Fins que això passi, dimecres es presenta sense precipitacions destacables, excepte al sud de les Terres de l'Ebre. Una calma que té una clara data de caducitat.

El Meteocat avisa del temporal que arribarà en unes hores

El vent de llevant, amb un llarg recorregut marítim, generarà precipitacions dijous tant al litoral com, sobretot, al prelitoral. El terreny muntanyós contribuirà a augmentar la intensitat de les pluges en aquests punts. Tot això a causa de l'efecte de palanca ascendent generat per les muntanyes.

A més de les pluges, es preveu que l'episodi porti amb si nevades a les zones més altes. En un primer moment, la cota de neu se situarà entre els 1.600 i 1.700 metres al matí. Amb tot, s'elevarà lleugerament durant la tarda, assolint els 1.800-1.900.

Això afectarà sobretot, i com ja ve sent habitual, al Pirineu Occidental. El temporal marítim serà un altre dels fenòmens a tenir en compte. S'esperen onades d'entre 2 i 3 metres, amb condicions complicades per a la navegació i per a les activitats a la costa.

Un cap de setmana que portarà noves pluges

De cara a divendres, les precipitacions aniran perdent força a mesura que passin les hores. S'espera una certa millora del temps, després de les pluges de dijous, encara que al sud les precipitacions persistiran. Tot això contrastarà amb el que esperem entre dissabte i diumenge, amb una reactivació de la inestabilitat.

Les pluges i els xàfecs tornaran a guanyar terreny, acumulant grans quantitats d'aigua. La responsable d'aquesta situació serà una borrasca que s'acostarà per l'Atlàntic. Vindrà carregada d'humitat, deixant pluges a la major part de la península.