'Estem a poques hores...': Francesc Mauri confirma eufòric la millor notícia de totes

Hi ha persones que estan encantades amb tants dies de pluges a Catalunya. Altres que no, ja que estan desitjant que surti, d'una vegada per totes, el sol. Però segur que totes estan d'acord que era molt necessari que plogués amb ganes i durant dies a la regió.

Un dels que més celebren l'arribada de les precipitacions és el meteoròleg Francesc Mauri. De fet, sempre ha mostrat la seva especial preocupació per la sequera. Ara, després de setmanes amb pluges, la situació hídrica del país està vivint un episodi únic.

Les conques internes han estat les més afectades per la falta d'aigua. Mentre alguns pantans s'anaven omplint, especialment al Pirineu, altres encara tenien molt camí per recórrer. Però ara, després de tantes pluges, sembla que la situació està "a poques hores" de revertir-se.

L'anunci que sempre ha volgut donar Francesc Mauri

Arribats a aquest punt, l'home del temps de TV3 ha anunciat a través de les seves xarxes socials que les conques internes s'estan recuperant. I no ho ha dit per dir, sinó que ha aportat dades reveladores. En aquest sentit, Francesc Mauri ha avançat que a primera hora d'aquest dijous la capacitat se situava en un 49,1%

Això significa que: "estem a poques hores d'arribar al 50% de reserves". Sens dubte, una boníssima notícia que aporta llum i esperança a la situació de l'aigua a la regió. La informació l'ha compartit juntament amb unes imatges del riu Congost en què es pot apreciar com l'aigua baixa a raig.

Una imatge que xoca i s'allunya del que es veia des de feia mesos a les regions més interiors del país. Els rius baixaven secs i els embassaments estaven a punt de quedar-se secs. Ara, el panorama és un altre totalment diferent.

Una situació que era molt necessària a Catalunya

Aquesta mateixa setmana, Francesc Mauri compartia el part meteorològic de pluges per a les comarques catalanes. En la mateixa línia de felicitat, celebrava que encara s'esperaven abundants xàfecs. A més, el millor de tot és que està plovent sense fer mal.

Els rius baixen amb normalitat, els embassaments s'omplen i els boscos s'hidraten i llueixen preciosos. Tot això a l'espera que comenci el desglaç i la situació segueixi guanyant pes. Aquest final d'hivern serà recordat per Francesc Mauri com un dels millors, i raons no li falten.