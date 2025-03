'Una altra ració...': Roberto Brasero confirma un nou gir de 180 graus amb el temps

Les últimes setmanes a Espanya han estat marcades per una inestabilitat meteorològica constant. Les pluges han estat freqüents, encara que intercalades amb breus moments de calma, assenyala Roberto Brasero. No obstant això, aquest dimecres, el temps ens ha donat una petita treva, amb pluges que només han afectat certes àrees del nord-est del país.

Aquest respir, no obstant això, ha estat molt breu, ja que aquest dijous la situació canviarà dràsticament, amb l'arribada de la borrasca Martinho. Com Roberto Brasero comenta, la nova borrasca Martinho portarà amb si un nou augment de les precipitacions en diverses comunitats.

Martinho ja ha començat a deixar la seva empremta en les primeres hores del dijous, amb algunes precipitacions. Amb el pas de les hores, les pluges s'intensificaran, especialment a l'oest peninsular. La borrasca s'acostarà al país des de l'Atlàntic, portant amb si vents forts i onatge al golf de Cadis i Huelva.

Atenció al que passarà en les pròximes hores

Roberto Brasero ha explicat que el vent del sud que acompanya aquesta nova borrasca provocarà un ascens de les temperatures. No obstant això, a mesura que Martinho avanci, es preveu que les temperatures baixin de nou, el que es traduirà en noves nevades. Al Sistema Central i al Pirineu oriental, la cota de neu descendirà fins als 1.400 metres.

Però les nevades no només afectaran les zones altes, sinó que també podrien arribar a cotes més baixes al nord-oest i sud peninsular. En definitiva, reconeix Roberto Brasero, tindrem un toc hivernal en ple mes de març. El meteoròleg d'Antena 3 avisa que "la primavera no serà càlida de seguida".

De fet, el fred persistirà durant el cap de setmana, amb nevades a la meitat nord i sud de la península. Aquests dies el clima serà més hivernal del que s'esperava, amb temperatures per sota del normal per a l'època de l'any. Les gelades s'estendran pel centre i nord peninsular, mentre que les necessàries pluges es traslladaran cap al nord i les Illes Canàries.

Roberto Brasero avisa d'una primavera que arrenca amb fred

Aquest any, l'equinocci de primavera ha arribat avui, dijous 20 de març, a les 10:02 hores (hora peninsular). No obstant això, Roberto Brasero assegura que aquest començament primaveral seguirem amb fresc i pluges. Un escenari que demostra com la natura segueix el seu curs, sense ajustar-se sempre al que l'estació en teoria hauria de portar.