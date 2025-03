Demà arriba la felicitat a Catalunya: en aquestes comarques plourà i nevarà amb ganes

Aquells que adoren el temps humit i fred estan d'enhorabona. I és que la previsió per als pròxims dies continua sent inestable en gran part de Catalunya. Així ho confirmen els meteoròlegs, que ja han pronosticat el temps que farà fins diumenge.

En aquest sentit, i de cara a divendres, es preveu que arribi un nou temporal que regui de manera generalitzada Catalunya. Ho farà d'oest a est i amb pluges de diversa intensitat. Així mateix, no es descarta que algunes precipitacions caiguin en forma de calamarsa, per la qual cosa també es demana precaució.

La neu caurà a partir dels 2.300 metres d'altitud. D'aquesta manera, se seguirà amb la tendència dels últims dies, ja que l'ascens de la cota ha estat considerable. No passarà el mateix dissabte, quan podrien caure nevades fins als 1.800 metres.

Un cap de setmana de pluges i temperatures més baixes

Són moltes les persones que estan encantades amb el temps de les últimes setmanes. Sortir de casa amb paraigua a la mà ja és un costum. El mateix que veure ploure des del sofà de casa, tot un gust si la tempesta et troba a recer.

Tot això es podrà fer amb molta més calma que entre setmana al llarg de dissabte i diumenge. I és que la previsió per a Catalunya no canviarà massa per als últims dies de la setmana. En aquest sentit, els experts afirmen que les precipitacions arribaran dissabte al matí al Pirineu.

Tot això a causa d'un nou front fred que també farà que baixin una mica més les temperatures. El mateix passarà amb la cota, on després de molts dies d'altitud, baixarà fins als 1.400 metres. Per a diumenge la regada es preveu molt més general, sent de nou el nord un punt important del front.

Les muntanyes catalanes sumen més i més neu

De nou, la neu sorprendrà arribant als 1.200 metres. Aquesta baixada en comparació amb la resta de la setmana provocarà que els mercuris també es ressentin. Amb tot això, la primavera semblarà encara hivern i serà necessari abrigar-se amb roba ben calenta.

Fins al moment, no hi ha massa previsions per a la setmana vinent, encara que sembla que tot seguirà igual. Hi haurà dies d'inestabilitat, pluges i fred. Tot un escenari ideal per acomiadar-se de l'hivern abans que la primavera s'atreveixi a sortir de la cova.