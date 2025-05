Torna la felicitat a Catalunya: nevades en molts punts a partir d'aquesta hora

Catalunya ha despertat aquest dilluns amb un ambient més fresc i amb precipitacions febles en alguns punts. No obstant això, la calma matinal és només un preàmbul de la intensa activitat meteorològica que s'espera durant les pròximes hores. La inestabilitat s'instal·larà en el territori de nord a sud a partir del migdia, amb fortes tempestes descarregant en molts punts.

Segons el pronòstic, es preveu que aquestes tempestes arribin acompanyades de pluges intenses, calamarsa i ratxes de vent fortes. Els sectors més afectats seran el Pirineu, el Prepirineu i especialment el nord-est de Catalunya, especialment al centre i nord. En aquestes zones, els models mostren importants corrents ascendents, un indicador clar de convecció profunda que pot donar lloc a fenòmens severs.

La bona notícia arriba per als amants de l'hivern: la cota de neu, que avui se situa entre els 2.300 i 1.700 metres, podria descendir notablement durant la matinada de dimarts. També en les primeres hores de dimecres, arribant fins i tot als 1.400 metres. Aquesta situació portarà nevades en diversos punts del Pirineu, on alguns models indiquen acumulacions significatives.

Pluges, tempestes i fins i tot neu en alguns punts de Catalunya

Els mapes mostren amb claredat com les precipitacions més intenses es concentren en el quadrant nord-est del territori català. L'acumulat previst en 23:00 hores podria superar els 80 mm en punts molt concrets del Prepirineu i la Catalunya Central. El que reforça la necessitat de precaució davant possibles inundacions locals i crescudes de rius menors.

A més, les temperatures en altura, a uns 1.500 metres (850 hPa), reflecteixen una anomalia negativa destacada. Situant-se diversos graus per sota de la mitjana climàtica per a aquesta època de l'any. Un clar indici de l'entrada d'aire fred que marcarà un autèntic avançament de l'hivern en ple mes de maig, per tot això, Catalunya viurà una jornada de contrastos.

Després d'un matí tranquil, la tarda es tornarà molt activa, amb tempestes intenses i un descens tèrmic acusat. Tot això culminarà amb nevades en cotes relativament baixes per a aquestes dates. Tornant la il·lusió hivernal a molts catalans que ja s'havien acomiadat de l'abric.