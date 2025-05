Nova garrotada dels meteoròlegs a Catalunya: tempestes fortes en aquestes comarques

Catalunya es prepara per a un nou episodi d'inestabilitat meteorològica. Aquest dimarts a la tarda l'aire fred que tenim a sobre tornarà a fer de les seves, amb més tempestes i ruixats intensos. Segons les previsions, la bossa d'aire fred situada sobre el nord-est peninsular ajudarà a la formació de núvols i donarà pas a temps advers.

Durant el matí de dimarts, la situació ja és inestable, especialment al nord-est, on hi ha més presència d'aire fred. De fet, amb el pas de les hores els núvols aniran guanyant terreny, fins que finalment deixaran escapar noves precipitacions. En concret, s'esperen pluges, algunes de caràcter tempestuós, en zones del Pirineu i Prepirineu.

La cota de neu se situarà al voltant dels 1.500 metres, per la qual cosa s'espera que s'activin nous episodis de nevades. Les comarques més afectades per aquestes tempestes seran el Ripollès, la Garrotxa i el nord d'Osona. Allà es preveu una major acumulació de precipitació i risc de tempestes localment intenses.

Les pluges, el fred i el vent marcaran la tendència a Catalunya

Si bé algunes d'aquestes cèl·lules podrien arribar a la costa, ho farien ja força debilitades. El vent també serà protagonista, amb tramuntana i mestral bufant amb força durant el matí. En aquest sentit, es generaran rebufs que provocaran ruixats intermitents a la costa central catalana.

A la tarda, coincidint amb l'entrada més directa de l'aire fred en altura, es generaran nous focus tempestuosos, particularment intensos al nord-est català. Encara que no s'espera que aquestes tempestes siguin tan severes com les de dilluns, algunes podrien presentar certa intensitat. Per la seva banda, dimecres, encara que s'espera una certa millora, no s'acabarà de fer neteja atmosfèrica.

L'estabilitat seguirà uns dies més

Les precipitacions es concentraran al Pirineu, sent més febles que les del dia anterior. L'ambient es mantindrà fred, amb una sensació tèrmica més pròpia de la tardor avançada o fins i tot de principis d'hivern. Davant aquest panorama, els meteoròlegs alerten de la necessitat d'extremar precaucions.

És moment de tornar-se a abrigar bé i estar atents a l'evolució de les tempestes. Sobretot a les comarques del nord-est, on els efectes de la bossa d'aire fred seran més marcats. Sí, estem a primavera, encara que de vegades no ho sembli.