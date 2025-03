Ni pluja, ni nevades: Roberto Brasero alerta d'un altre canvi que notarem dissabte

El temps continua sent inestable aquest divendres, amb la pluja remetent en algunes zones d'Espanya, encara que amb sorpreses, explica Roberto Brasero. Les precipitacions, que han estat intenses durant la setmana, disminuiran a Múrcia, València i Màlaga, amb menys tempestes a mesura que avanci el dia.

A Castelló i Tarragona, assenyala el meteoròleg d'Antena 3, els avisos de nivell groc seguiran vigents. Això sí, les precipitacions seran més moderades i no assoliran les acumulacions dels dies anteriors. Segons Roberto Brasero, el dia més inestable va ser dijous, per la qual cosa en les pròximes hores la cosa es calmarà una mica.

L'alerta de Roberto Brasero per a les pròximes hores

A mesura que el temporal de llevant va perdent força, s'aproxima una nova borrasca des de l'Atlàntic. Aquesta pertorbació portarà amb si més pluges i tempestes a l'oest de la península. Dissabte, la borrasca afectarà principalment Andalusia, amb tempestes fortes a la tarda.

També s'esperen pluges persistents a Extremadura, Castella i Lleó i Galícia. Parlem de precipitacions generalitzades, amb intensitats més altes en algunes zones del sud. Segons Roberto Brasero, es podrien superar els 100 mm en 24 hores, especialment a Andalusia occidental i central.

L'altre canvi que notarem en les últimes hores de dissabte

Com diem, dissabte serà un dia plujós, amb vent fort en molts punts de la península. Les ràfegues de vent podran superar els 90 km/h en els sistemes muntanyosos, com a la serralada Cantàbrica, Pirineus i Sistema Central. El vent també afectarà altres zones de la península, especialment al Mediterrani, on la pluja serà menys intensa.

A més, al vessant sud de la península es recomana estar especialment atents a possibles crescudes de rius. Però, si hi ha una novetat important a partir de dissabte, és la baixada de temperatures. S'espera que, en les últimes hores del 8 de març comenci a entrar més aire fred, que farà baixar els termòmetres.

Un diumenge amb sabor a hivern, segons Roberto Brasero

Roberto Brasero ha assenyalat que no serà fins diumenge quan notem clarament el descens de les temperatures. L'ambient es tornarà més fred, cosa que marcarà l'inici d'un descens tèrmic generalitzat que es notarà especialment a les zones de muntanya. La cota de neu baixarà fins als 1.000 metres, cosa que podria portar nevades significatives als Pirineus.

Encara que és prematur parlar d'acumulacions, el meteoròleg creu que en cotes altes se superaran els 50 cm. Aquesta baixada de temperatura també portarà menys pluges i menys vent, encara que podrien tornar a aparèixer tempestes fortes al nord-est i a Andalusia.