Roberto Brasero confirma la pitjor notícia per al Dimecres Sant: 'Serà un altre...'

Aquest dimarts 15 d'abril, la península viurà un dia marcat per un front que recorrerà d'oest a est, deixant pluges al seu pas. Segons la previsió de Roberto Brasero, "serà un dia de temps inestable, amb pluges que afectaran gran part de la península". A les muntanyes del nord, la neu farà la seva aparició a partir dels 1000 metres, una cota inusual per a aquestes dates.

En aquest sentit, Roberto Brasero ha alertat que les pluges seran més intenses en zones com Galícia, l'interior de Cantàbria i Catalunya. Mentrestant, al sud del Mediterrani i a Canàries s'esperen precipitacions molt més febles. Les precipitacions s'aniran intensificant a mesura que passin les hores, sent fortes sobretot a primera hora de la tarda.

Serà llavors quan els xàfecs descarregaran amb força, amb possibilitat de tempesta i calamarsa. En les últimes hores del dia la situació millorarà, i s'obriran clarianes a l'oest peninsular, encara que bufarà el vent amb ratxes fortes. Roberto Brasero també ha avisat que la baixada de temperatures serà notable, sobretot a la meitat nord.

Un dimecres amb ambient hivernal en gran part d'Espanya

El dimecres serà un altre dia d'inestabilitat, segons la previsió de Roberto Brasero. "Les temperatures a primera hora seran encara més baixes", amb algunes gelades febles, especialment al nord i sud-est. Segons avanci la tarda, les temperatures màximes seran similars a les de dimarts, amb una lleugera recuperació a l'oest.

Aquest dia, les tempestes més fortes es concentraran a Catalunya i Balears, i les pluges persistents es donaran a Galícia i l'oest d'Astúries. En canvi, a Múrcia i Almeria, la probabilitat de precipitacions serà baixa, però el vent continuarà bufant amb força. Brasero també preveu nevades al nord i sud-est, amb una cota de neu que es mantindrà entre els 900 i 1.400 metres.

Un Dijous Sant molt més tranquil, però la calma serà passatgera

Segons Roberto Brasero, "el Dijous Sant serà un dia de transició, amb menys pluges i més sol". Encara que seguiran els cels ennuvolats al nord i a Galícia, les precipitacions seran més febles.

Les nevades als Pirineus se situaran primer entre els 1.000 i 1.200 metres, pujant a 1.800-2.000 metres a la tarda. A la resta de la península, s'esperen intervals de núvols i clarianes, amb més sol a les regions del Mediterrani.

No obstant això, al sud-oest peninsular podria haver-hi alguna gota a la tarda, encara que la probabilitat de pluja és baixa. El meteoròleg d'Antena 3 adverteix que la incertesa continua sent alta, per la qual cosa caldrà veure si finalment acabarà plovent. Tot i això, sembla que el dijous serà, en general, un dia més tranquil.

Amb la vista posada en els següents dies

El divendres, la situació canviarà novament amb l'arribada d'un nou front de borrasca. Aquest entrarà per Galícia i recorrerà la península durant el dia, portant pluges més repartides, explica Roberto Brasero. Encara que es concentraran principalment al quadrant nord-oest peninsular, "no es pot descartar que les pluges s'avancin i arribin al centre".

Mentrestant, el terç oriental de la península podria quedar al marge d'aquest front i seguir sense pluges aquest dia. Pel que fa a les temperatures, s'espera que pugin a la zona mediterrània. A ciutats com Alacant, Màlaga, Sevilla i Múrcia, les màximes podrien superar els 20 °C.