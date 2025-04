Confirmat: El pronòstic de Mario Picazo que s'està complint moltíssim enguany

El meteoròleg Mario Picazo es va atrevir a explicar fa uns mesos com seria la primavera de 2025. I ara, el que aleshores eren previsions s'està complint amb notable exactitud. El que ha reforçat la fiabilitat dels seus pronòstics i ha captat novament l'atenció del públic.

Mario Picazo va avançar que aquesta primavera seria més càlida i que les precipitacions es mantindrien en nivells normals, encara que generoses en algunes zones. Ara, un mes després de l'inici de l'estació, les seves paraules s'han vist confirmades per les dades que, setmana rere setmana, recull l'AEMET. La primavera va començar oficialment el dijous 20 de març, just després de la tradicional Cremà de les Falles de València.

Com va recordar el meteoròleg en la seva intervenció. "Jo sempre faig servir les Falles com a referència per a l'inici de la primavera", va comentar amb humor. Aquesta estació, que durarà 92 dies i 18 hores, es prolongarà fins al divendres 20 de juny, moment en què donarà pas a l'estiu.

Les encertades previsions de Mario Picazo

Pel que fa a les condicions meteorològiques, les temperatures elevades estan marcant el ritme d'aquesta primavera. Amb valors per sobre de la mitjana en molts punts del país. Segons Mario Picazo, aquest augment tèrmic "ja no és una excepció, sinó una constant que es repeteix en totes les estacions de l'any".

D'altra banda, les pluges han fet acte de presència amb freqüència, especialment al nord i nord-oest peninsular. En línia amb el que s'esperava per a una estació tradicionalment inestable. Abril ha portat "aigües mil", i la Setmana Santa ha estat marcada per un temps canviant que ha obligat a estar molt pendent del cel.

La incertesa continua sent una constant

L'AEMET continua vigilant el comportament atmosfèric, confirmant que moltes de les prediccions estacionals fetes per Mario Picazo s'estan complint. La incertesa continua sent una constant en la meteorologia, però tot sembla indicar que aquesta primavera es desenvolupa tal com ell va anticipar. Així, els espanyols viuen una primavera temperada i humida.

Aquesta climatologia és perfecta per al camp, però imprevisible per a aquells que planegen activitats a l'aire lliure. El que és segur és que, aquest any, el pronòstic de Mario Picazo no ha fallat. Per la qual cosa si vols saber quin temps farà, l'expert és una bona referència per evitar caure en ensurts inesperats.