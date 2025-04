Avís del Meteocat per a aquesta tarda: les comarques de Catalunya on pot ploure molt

Catalunya ha despertat aquest dimarts amb un panorama típicament primaveral. El matí ha estat marcat per la presència de bancs de núvols baixos al llarg de la costa. Segons el Meteocat, aquestes boires costaneres s'aniran dissipant al llarg del matí, deixant pas a un cel més obert.

Especialment a les zones de l'interior, on el sol serà més protagonista, encara que acompanyat d'alguns núvols alts. No obstant això, el temps farà un gir a partir del migdia. Les previsions apunten a la formació de núvols que aniran creixent durant la tarda a causa de l'entrada d'una massa d'aire fred.

Aquest canvi provocarà l'aparició de ruixats localment intensos, que afectaran sobretot al Pirineu, el Prepirineu i algunes zones de la Catalunya central. La cota de neu, encara que elevada, podria situar-se entre els 2.900 i 2.600 metres. Per la qual cosa no es descarten algunes nevades febles als cims més alts.

Unes tempestes que podrien arribar a ser intenses

A mesura que avanci la tarda i entrem a les primeres hores de la nit, els ruixats aniran remetent progressivament. Encara que podrien estendre's puntualment cap al sud abans de desaparèixer del tot. Les temperatures es mantindran sense grans canvis respecte a dies anteriors, amb valors similars o en lleuger ascens.

Al litoral, la presència de boires i núvols baixos seguirà sent intermitent. Sobretot durant les hores centrals del dia, cosa que mantindrà l'ambient més humit i fresc en comparació amb l'interior. Des del Meteocat recomanen estar atents a les possibles actualitzacions dels avisos meteorològics.

En especial, si es té previst fer activitats a l'aire lliure a muntanya o en àrees de l'interior on s'espera major intensitat de precipitacions. Així doncs, aquesta tarda es presenta variable i amb risc de pluja intensa al nord de Catalunya. Un dia més en què la primavera demostra el seu caràcter canviant i la importància de seguir de prop l'evolució del temps.

Pluges a les portes de Setmana Santa

Les precipitacions d'aquest dimecres mantindran en suspens els que esperen que comencin les vacances. Després de setmanes d'organització i previsió, s'acosta el moment de gaudir de dies de desconnexió. Ara bé, molts es pregunten si podran fer-ho com tenien pensat.

De moment, la previsió a Catalunya no és del tot dolenta. Encara que podria manifestar en algun moment la típica inestabilitat de la primavera, també es preveu que hi hagi bons moments de sol. Per la qual cosa, de nou, la millor recomanació és seguir l'actualització diària dels mapes i no avançar esdeveniments.