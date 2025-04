Roberto Brasero fa tremolar molts: gerro d'aigua freda amb el temps d'aquest divendres

L'inici de la setmana ha arribat amb temperatures inusualment altes per a l'època. La tònica general són els cels clars i temps estable en moltes parts d'Espanya. Segons Roberto Brasero, "dimarts i dimecres seran dies assolellats i càlids, amb temperatures que pujaran".

Els valors, en general, se situaran per sobre de la mitjana d'aquest mes d'abril, sent més propis de maig. Les pluges seran gairebé nul·les, amb només alguns ruixats molt aïllats en zones de serra. I tot això, explica Roberto Brasero, fruit de la formació de núvols d'evolució, una situació típica dels mesos càlids.

Roberto Brasero avisa de canvis en la segona meitat de la setmana

No obstant això, a partir de dimecres, la situació canviarà dràsticament. Una nova borrasca atlàntica s'acostarà a l'arxipèlag canari, portant amb si pluges que poden ser fortes i persistents. Aquesta borrasca d'alt impacte obligarà a activar avisos de nivell taronja en diverses illes, com La Palma, El Hierro, La Gomera i Tenerife.

"S'espera que dimecres les precipitacions afectin especialment Canàries", ha avisat Roberto Brasero. Mentrestant, a la península i a les Balears encara es mantindrà el temps càlid, tot i que ja podrien aparèixer alguns núvols. Tot això serà el preludi del que està per arribar, ja que la inestabilitat es vol instal·lar clarament a Espanya.

Dijous, la situació es complica encara més amb l'arribada de la borrasca Olivier des del nord d'Àfrica. El primer que portarà, avisa Roberto Brasero, serà pols en suspensió, coneguda com a calitja, especialment al sud. Les temperatures baixaran significativament en moltes zones, amb un descens de fins a 6 graus en ciutats com Sevilla, Màlaga o Múrcia.

Les pluges també continuaran a Canàries, on podrien ser fortes a les zones més muntanyoses. També s'espera que arribin tempestes amb la possibilitat de calamarsa petita en algunes àrees d'Andalusia i Múrcia. "Serà un dia de canvis amb una barreja de calitja, pluja i temperatures més fresques", afegeix Roberto Brasero.

Compte amb el que passarà el Divendres de Dolors

Amb l'arribada del cap de setmana, la incertesa augmenta, ja que entrarem de ple a la Setmana Santa. Divendres, conegut com a Divendres de Dolors, Roberto Brasero creu que el temps serà molt inestable a tota Espanya. Tindrem pluges en forma de ruixats i xàfecs, especialment al sud i l'oest peninsular.

Les temperatures continuaran descendint i les tempestes seran freqüents, algunes acompanyades de calamarsa. Ja de cara a dissabte i al Diumenge de Rams, la inestabilitat seguirà present, afectant gran part del territori peninsular. Això sí, la possibilitat de ruixats i tempestes serà molt destacable al centre i nord peninsular, a més de Canàries i les Balears.

"Amb la borrasca Olivier influint en el temps, la previsió per als pròxims dies de la Setmana Santa és incerta", ha reconegut Roberto Brasero. Tot i que a partir de dimecres, 16 d'abril, s'espera un temps més tranquil, la cosa no millora totalment. De fet, la primera part de la Setmana Santa podria estar marcada per pluges i temperatures més fresques.