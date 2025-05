'El pitjor dia': Roberto Brasero llança l'avís més seriós per a aquest divendres

Després d'un inici de pont amb temps variable, Roberto Brasero ha llançat un clar avís a diverses comunitats. I és que, segons el pronòstic del meteoròleg d'Antena 3, la situació empitjora molt aquest divendres. La inestabilitat anirà a més i afectarà un bon nombre de comunitats autònomes, cosa que complicarà el descans a molts.

El "divendres serà el pitjor dia del pont", va alertar l'expert en la seva última previsió. L'arribada d'una borrasca atlàntica ha complicat la situació en bona part del país en les últimes hores. Hem vist un augment generalitzat de les pluges i tempestes, que avui assoliran moltes més zones que en jornades anteriors.

Les pluges escombraran gran part de la península en les pròximes hores

El sistema frontal, empès per aquesta borrasca, escombrarà la península de sud a nord amb diversos fronts al llarg del dia. Els ruixats i tempestes més intensos s'esperen a Extremadura, l'interior de Galícia i el centre peninsular.

També en zones de l'est com Terol i Castella-la Manxa oriental. En canvi, el sud-est peninsular i les illes Canàries i Balears quedaran al marge, amb baixa probabilitat de precipitacions.

El dia, això sí, ha arrencat amb temperatures suaus, després d'una nit especialment temperada per a l'època. No obstant això, al llarg del divendres, les temperatures baixaran a tot Espanya. L'excepció la trobarem al litoral cantàbric, on es notarà un ascens tèrmic, malgrat la inestabilitat.

Més tempestes i ruixats a la vista el cap de setmana

El dissabte, encara que podria arrencar amb cels assolellats en moltes zones, la situació tornarà a canviar a mesura que avanci la jornada. Roberto Brasero apunta que les pluges podrien arribar a la tarda al sud-est, a la Comunitat Valenciana, i al nord-est de Catalunya.

També tornarà a ploure en punts del nord-oest peninsular. A la resta del país, si plou, ho farà de manera feble i puntual. A Canàries, el temps serà més estable, amb predomini del sol.

Les temperatures màximes pujaran en zones del vall de l'Ebre, on per exemple Saragossa arribarà a 27ºC. Mentrestant, descendiran de forma lleugera o moderada al nord-oest i el terç sud-est. Segòvia i Pontevedra es quedaran en valors més frescos, amb 19ºC de màxima, apunta Roberto Brasero.

Per al diumenge, s'espera una jornada més fresca i plujosa al terç nord peninsular, especialment a Galícia i el Cantàbric. Al sud del país, per contra, la situació serà molt diferent: el sol tornarà a guanyar protagonisme.

Tot això donarà lloc a un final de pont més agradable i assolellat. Les temperatures variaran segons la regió, però tot indica que s'assoliran els 28ºC a València, on gaudiran d'un ambient gairebé estiuenc.