Roberto Brasero es posa seriós i comparteix un avís: molt d'ull en aquestes comunitats

Amb el Pont de Maig ja a la vista, molts miren al cel esperant un respir del temps inestable de les últimes setmanes. No obstant això, Roberto Brasero llança un missatge clar: "El que veiem és una altra borrasca" i ve amb moltes ganes de marxa.

De fet, aquesta nova pertorbació arriba just a temps per alterar els plans del festiu de l'1 de maig. La previsió del meteoròleg d'Antena 3 torna a posar el focus en les tempestes, encara que aquesta vegada no afectaran el país.

L'estabilitat torna a Espanya aquest mateix dimecres

Des d'aquest dimecres, una nova borrasca comença a posicionar-se entre Madeira i les Açores. Començarà a provocar un clar augment de la nuvolositat a l'oest peninsular i l'aparició de tempestes localment intenses. Segons Roberto Brasero "seran més intenses i probables al sud de Galícia, Extremadura i oest d'Andalusia".

Per tant, en la jornada d'avui tota l'atenció se centrarà en aquestes tres comunitats. L'estabilitat, això sí, podria estendre's també a zones del centre peninsular cap al final del dia.

Amb aquest escenari, les temperatures descendiran a les regions de l'oest. No obstant això, al sud-est, el Cantàbric, Balears i Canàries s'espera un temps més assolellat i amb termòmetres a l'alça. El vent, que ha estat intens a l'Estret en jornades anteriors, anirà perdent força.

Caldrà estar atents a partir de l'1 de maig a Espanya

De cara al dijous, 1 de maig, el pronòstic es torna una mica més incert, reconeix Roberto Brasero. Encara que pugui semblar sorprenent donada la proximitat de la data, el meteoròleg recorda que "a la primavera i amb borrasques com aquesta" és normal. Els pronòstics poden canviar en qüestió d'hores, sent complicat "afinar les zones més afectades".

Amb tot, s'espera una certa millora després del pas d'un front al matí. Les tempestes es limitarien a l'interior nord, i a la resta del país predominarà un ambient més sec i càlid. Les temperatures podrien superar els 25 °C en gran part d'Espanya, i fins i tot assolir els 30 °C.

Un divendres passat per aigua en moltes comunitats

El divendres apareix com el dia més inestable, amb la borrasca acostant-se més a la península i enviant un front més actiu. Roberto Brasero ha assenyalat que les pluges s'estendran des del sud-oest a la resta del país. Això sí, no arribaran a punts com l'extrem sud-est, Balears i el sud de Canàries, on les pluges seran menys probables.

Durant el cap de setmana, la tendència serà cap a l'estabilització, amb menys tempestes i temperatures en ascens. La pujada es notarà especialment a l'est peninsular. Amb tot, Roberto Brasero adverteix que "el temps és canviant" i la previsió podria donar més d'una sorpresa en els pròxims dies.