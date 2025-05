Gerro d'aigua freda dels meteoròlegs per avui a Catalunya: alerten d'aquest fenomen

Catalunya s'enfronta des d'avui a un cap de setmana força diferent. Malgrat l'ambient d'estiu de les últimes hores, aquest dissabte iniciem un gir notable amb el temps. Ara bé, que no entri el pànic, ja que no tot dura per sempre.

De moment, el cap de setmana començarà passat per aigua i un altre fenomen força molest: el fang. L'arribada d'una nova borrasca a l'oest està deixant un escenari meteorològic complex a l'est del país, coincidint amb el tram final del pont de maig. A més de pluges i tempestes, la inestabilitat arrossega amb si una densa llengua de calitja procedent del nord d'Àfrica.

Aquesta provocarà precipitacions barrejades amb pols en suspensió, conegudes popularment com a pluges de fang. Segons les previsions, el dissabte serà la jornada amb més probabilitat de precipitacions al nord-est peninsular, amb especial incidència a Catalunya. La combinació entre el flux d'aire i l'alta concentració de pols saharià a l'atmosfera generarà condicions propícies per a l'aparició d'aquest tipus de pluja.

Precaució a les zones més afectades

Les zones més afectades seran el litoral i prelitoral català, on s'esperen dipòsits visibles de fang sobre vehicles, mobiliari urbà i superfícies a l'aire lliure. La calitja va començar el seu avanç per l'àrea mediterrània i Balears a mitjans de setmana, i es mantindrà fins al diumenge. Durant aquest període, els satèl·lits han mostrat una important acumulació de partícules en suspensió sobre les regions costaneres de l'est peninsular.

Entre elles Catalunya, Comunitat Valenciana i Múrcia, cosa que incrementa el risc de pluges amb càrrega de fang. Aquest fenomen no només complica la neteja i la visibilitat, sinó que també agreuja la situació de qui pateix malalties respiratòries i al·lèrgiques.

L'entrada de calitja se suma al pic de pol·linització

L'entrada de calitja se suma al pic de pol·linització propi d'aquesta època de l'any, generant un entorn molest per a les persones al·lèrgiques. Encara que els nivells de pol·len a Catalunya no són tan extrems com en altres regions, s'espera un augment a causa de l'estabilitat tèrmica i la humitat ambiental. Per això, les autoritats recomanen a la població revisar diàriament les previsions de calitja i pol·len.

També es recomana netejar bé els vehicles, ja que la pluja de fang pot danyar la pintura si no s'elimina adequadament. En definitiva, l'últim tram del pont vindrà marcat per cels tèrbols i fang en suspensió. Sens dubte, una combinació que tenyeix d'ocre la primavera catalana.