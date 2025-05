Gerro d'aigua freda del Meteocat per al divendres: arriben pluges a aquestes comarques

Males notícies només començar el Pont de Maig. I és que l'estabilitat meteorològica que ha acompanyat bona part de Catalunya durant aquests últims dies d'abril i a l'inici de maig té els dies comptats.

Segons les últimes previsions del Meteocat, les pluges tenen data de retorn a múltiples comarques del territori català i serà aquest mateix divendres. Tot i que el sol encara serà protagonista en algunes zones aquest dijous, aviat la situació farà un gir de 180 graus.

Tornen les precipitacions a Catalunya aquest divendres

El Meteocat ha llançat un avís clar: el divendres serà el punt d'inflexió en aquesta setmana de calma meteorològica. Des de primeres hores del matí, la meitat oest de Catalunya serà la primera a notar el canvi.

Es preveuen pluges febles i localment moderades, algunes amb possibilitat de tempestes aïllades. Les temperatures mínimes experimentaran una lleugera pujada, però la inestabilitat serà la gran protagonista del dia.

Les precipitacions començaran per l'oest i podrien estendre's progressivament cap a la resta del territori. Més avançat el dia, especialment a partir del migdia, les pluges afectaran el terç nord, incloent-hi zones del vessant sud del Pirineu. No obstant això, en moltes comarques els cels s'aniran aclarint de nou a la tarda, deixant un ambient més tranquil.

On plourà aquest divendres? Les comarques en el punt de mira

Encara que no s'espera un temporal sever, el Meteocat ha identificat àrees concretes on les precipitacions tindran major incidència. Comarques com Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Segrià, Segarra, Conca de Barberà o Berguedà podrien veure's afectades des de primera hora. I també zones del Pirineu o Prepirineu, com Alt Urgell, Pallars Jussà o Alta Ribagorça, on fins i tot podrien produir-se algunes tempestes aïllades.

En les comarques del centre i nord-est, com Osona, la Garrotxa o l'Alt Empordà, el cel es mantindrà més variable, amb moments de núvols i clarianes. El litoral central i part de Barcelona també podrien viure una jornada més estable, amb tan sols intervals nuvolosos.

De cara al dissabte, el panorama es manté inestable en algunes comarques, encara que el sol tornarà a imposar-se en molts punts del territori. Les previsions del Meteocat apunten a un temps més tranquil a l'àrea metropolitana de Barcelona, el litoral i part de l'interior. No obstant això, no es descarten noves precipitacions en zones del Pirineu, Prepirineu i les Terres de l'Ebre, especialment a la tarda.

El temps es complica en ple Pont de Maig

Aquest canvi en la previsió meteorològica ha agafat per sorpresa a molts que pensaven aprofitar el Pont de Maig sota cels clars. L'avís del Meteocat és clar: el divendres serà el dia més inestable de la setmana, amb pluges repartides per bona part del mapa català. Encara que s'espera una millora progressiva, el paraigua podria tornar a ser necessari en més d'una comarca.

Les temperatures, malgrat tot, seguiran sent agradables, especialment durant el dia. Les mínimes pujaran lleugerament, cosa que farà que les nits no siguin fredes. Així i tot, els contrastos tèrmics entre zones assolellades i plujoses podrien ser notables.