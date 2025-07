Felicitat a Catalunya: els meteoròlegs confirmen la millor notícia de totes

Els mapes del temps comencen a oferir bones notícies per a Catalunya de cara a les pròximes setmanes. Tot i que el juliol sol ser un mes sec, les últimes previsions conviden a l'esperança. I és que, malgrat que la calor seguirà sent molt destacable, com és normal a l'estiu, també podríem tenir sorpreses.

I és que és probable que tinguem pluges superiors a la mitjana en algunes zones, especialment al Pirineu i a l'oest del territori. Com cada mes, els experts analitzen les tendències d'aquests dos grans models climàtics per tenir una visió general del comportament atmosfèric. Tot i que s'insisteix que no es tracta de prediccions exactes, sinó de projeccions a mitjà o llarg termini.

El juliol seguirà sent càlid, tot i que amb més sorpreses

Pel que fa a temperatures, tots dos models coincideixen: el juliol serà càlid, amb valors clarament per sobre de la mitjana climàtica. L'europeu preveu anomalies d'entre 0,5 i un grau, amb pics de fins a 1,5 graus més al Pirineu i al nord-est català. L'americà és encara més contundent, mostrant una desviació tèrmica d'un a dos graus per sobre de l'habitual.

Però la gran sorpresa arriba amb les precipitacions, on els models no coincideixen del tot, tot i que tots dos aporten pistes optimistes. El model Copernicus preveu un escenari amb pluges al litoral i prelitoral, però marcada sequera al Pirineu i Prepirineu. Tanmateix, l'americà ofereix una visió més favorable: prediu pluges superiors a la mitjana a la meitat occidental del país i al Pirineu.

A més, el model CFS a mitjà termini, que ofereix previsions setmanals, detecta un possible canvi de patró atmosfèric a partir del 16 de juliol. Durant les primeres setmanes del mes, la presència de l'anticicló de les Açores impedirà l'arribada de fronts, mantenint l'ambient sec. No obstant això, a partir de la segona quinzena, aquest bloqueig podria trencar-se, obrint la porta al pas de fronts atlàntics.

Les prediccions encara són plenes d'incertesa

Tot i que la incertesa és alta i els experts insisteixen en la cautela, la tendència és clara: el juliol serà calorós, però amb pluges en zones clau. En plena canícula, qualsevol indici de precipitació és una excel·lent notícia per al camp, els embassaments i la ciutadania. Catalunya, per fi, podria respirar una mica