'A partir del migdia...': les comarques en què plourà aquesta tarda de Carnaval

Aquest dissabte de Carnaval a Catalunya, les festivitats podrien veure's afectades per l'arribada de pluges en diverses comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís indicant que "a partir del migdia apareixeran pluges disperses en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i meitat sud del prelitoral".

Carnaval passat per pluja: les primeres precipitacions, aquest migdia

Les comarques del Pirineu i Prepirineu, com l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Berguedà, seran les primeres a experimentar aquestes precipitacions.

Posteriorment, les pluges s'estendran cap a la Catalunya Central, afectant àrees com el Bages, l'Anoia i Osona. La meitat sud del prelitoral, incloses comarques com l'Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat, també registrarà pluges durant la tarda.

Segons Meteocat, la intensitat de les precipitacions serà feble o moderada en la majoria de les zones. Tanmateix, al Prepirineu, les pluges podrien ser localment abundants, i no es descarta la possibilitat d'alguna tempesta puntual en aquestes àrees.

A mesura que avanci la tarda, les precipitacions es desplaçaran cap a la meitat oest de Catalunya, afectant comarques com la Noguera, el Segrià i el Pla d'Urgell. Encara que la intensitat en aquestes zones s'espera que sigui moderada, aquells que vulguin participar en el Carnaval hauran de seguir les novetats meteorològiques.

El Meteocat anirà actualitzant com avançaran les precipitacions

A Barcelona, on es desplaça molta gent per les nombroses rues i activitats carnavalesques, les pluges podrien arribar més tard, però és aconsellable consultar les actualitzacions de Meteocat per planificar la participació en els esdeveniments.

En localitats com Sitges i Vilanova i la Geltrú, conegudes per les seves emblemàtiques celebracions de Carnaval, les pluges també podrien fer acte de presència. Els organitzadors i assistents hauran d'estar preparats per a possibles canvis en la programació a causa de les condicions climàtiques.

Hem de seguir la informació que vagi actualitzant el Meteocat per assegurar-nos si haurem d'agafar el paraigua. A més, cal seguir la informació que emetin els organitzadors de cada localitat per saber si hi haurà canvis en la programació.

Malgrat la previsió de pluges, el Carnaval a Catalunya continua sent una de les festivitats més esperades de l'any. Amb precaució i adaptant-se a les circumstàncies, és possible gaudir de les tradicions i activitats programades en les diferents comarques.