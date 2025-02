Confirmat, comença avui mateix: El Meteocat avisa de xàfecs a totes aquestes comarques

El temporal de pluges, fred i nevades està a punt d'arribar a Catalunya. Començarà a desplegar les seves ales al llarg d'aquest divendres en diferents punts, encara que el més important s'espera per als pròxims dies. I és que, segons els meteoròlegs, ens esperen diversos dies d'inestabilitat i un ambient més propi de principis de febrer.

Al llarg d'aquest divendres la principal inestabilitat se situarà en dos punts clau del mapa. El primer és el bloc del Prepirineu i Pirineu on, a les cotes més altes, la precipitació serà en forma de neu. D'altra banda, les pluges més persistents acapararan l'escenari meteorològic del nord-est del país.

Concretament, es preveu que plogui a les comarques del Ripollès, Osona i la Garrotxa. En aquesta part de Catalunya és on més es necessitaran els paraigües i on la inestabilitat estarà més marcada. De fet, el divendres ja ha despertat en aquesta part del territori amb els cels tapats.

Les pluges encara no seran molt intenses

En cap cas parlem que les precipitacions hagin de ser especialment fortes. De fet, alguns experts expliquen que "en general, seran de caràcter lleu". Amb tot, sí que s'allargaran en el temps, per la qual cosa les acumulacions totals seran una mica més generoses.

"En alguns punts es podrien recollir entre deu i 15 litres", per la qual cosa el front plujós podria no estar tan malament. En el cas del Pirineu, la neu s'espera en un primer moment a partir d'una cota de 1.400 metres. No obstant això, i com ja ve sent habitual, la cota descendirà fins als 1.200 amb el pas de les hores.

Per als que vulguin gaudir d'un cap de setmana de sol i bon temps, potser aquest no sigui el millor. La inestabilitat anirà a més el dissabte, amb més pluges i nevades. Les precipitacions tornaran a ser força intenses a la meitat occidental i als Pirineus.

Un mes de març amb pluges i fresc

El diumenge despertarà amb precipitacions en punts del nord-est, sobretot a l'Alt Empordà. Així mateix, la neu podria despertar els amants de l'esquí al Ripollès. Però no serà fins al diumenge a la tarda quan s'espera que tornin amb força els núvols i les pluges.

En aquest sentit, alguns experts avancen que el diumenge a la tarda i el dilluns al matí "podrien ser els dies més actius". Per la qual el mes de març començarà ja aquest dissabte regant gran part de Catalunya i deixant un inici de setmana humit. Així doncs, no quedarà més remei que fer servir el paraigua i gaudir de l'espectacle.