Francesc Mauri avisa d'un 'canvi de situació' aquest cap de setmana: ull amb la neu

Francesc Mauri ha reaparegut per compartir la seva previsió del temps per a aquest cap de setmana. I el cert és que no hi ha res escrit, perquè el meteoròleg de TV3 ha confirmat que la situació és molt canviant. El pronòstic pot patir moltes variacions, per la qual cosa ha volgut deixar clar que les seves paraules es basen en els mapes de dijous.

En aquest sentit, Catalunya estrenarà el mes de març amb inestabilitat, encara que amb diferències d'una comarca a una altra. Dissabte a la tarda, amb motiu del Carnaval, els carrers s'ompliran de música, disfresses i molta diversió. D'aquí que sigui necessari conèixer la predicció meteorològica per a les pròximes hores.

En aquest sentit, Francesc Mauri no ha pogut negar l'evident: plourà. Ara bé, l'expert ha calmat els ànims assegurant que no hi haurà precipitacions a tot el territori. De fet, l'expert preveu les precipitacions més destacables a l'oest, zones d'interior i el Prepirineu i Pirineu català.

Un cap de setmana inestable, segons Francesc Mauri

El que queda clar és que aquest cap de setmana arriba a Catalunya "un canvi de situació". Aquest canvi es produeix per l'aparició de ruixats que aniran descarregant en diferents punts del país. Els principals ruixats s'activaran dissabte a la tarda, sobretot, a comarques de Lleida i la Catalunya Central.

A mesura que avancin les hores, les pluges podrien desplaçar-se fins a punts del prelitoral i el litoral. És a dir, la costa tampoc quedarà al marge de certa inestabilitat, cosa que podria perjudicar en alguns moments les cavalcades. De totes maneres, Francesc Mauri assegura que els ruixats seran lleus, per la qual cosa es podrà seguir amb la celebració.

El meteoròleg també ha destacat l'arribada de noves nevades al conjunt del Pirineu. Aquest cap de setmana caurà neu al Prepirineu i Pirineu de Catalunya, deixant una estampa hivernal a principis de març. En aquest cas, Francesc Mauri ha situat la cota de neu als 900 metres d'altitud, per la qual cosa nevarà en molts punts.

El raig d'esperança que llança Francesc Mauri

L'home del temps més famós de TV3 adora que plogui. Sobretot perquè sempre fa especial èmfasi en el necessari que és per al territori. Amb tot, ha enviat un raig d'esperança per als que, precisament aquest cap de setmana, no els va bé treure el paraigua.

I és que Francesc Mauri s'ha atrevit a avançar que diumenge al matí podria sortir el sol. Això sí, no per molt temps, ja que a la tarda les precipitacions tornaran a activar-se. Com ell mateix recomana als seus oients, cal seguir pendents dels mapes de predicció i esperar el resultat final.