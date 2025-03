Felicitat a Catalunya: l'AEMET acaba de confirmar la millor notícia de totes i promet

Catalunya ja s'ha acomiadat del mes de febrer i ha estrenat el primer cap de setmana de març. Amb l'arribada del nou mes, totes les mirades se centren a saber com serà el temps de les pròximes setmanes. Aquest mes comença la primavera, una de les èpoques més plujoses de l'any.

En aquest sentit, des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja han compartit la seva previsió per a les pròximes setmanes. Cal destacar que tot són possibilitats, és a dir, l'actualització diària dels mapes és la que reflectirà el pronòstic real. Amb tot, inicialment tot sembla apuntar que març serà un mes humit i amb molts canvis respecte a febrer.

Per començar, aquesta pròxima setmana estarà marcada per un clar increment en les precipitacions. Segons l'AEMET, s'espera que les pluges siguin freqüents a gairebé tot el país, a excepció del nord de Galícia i la costa cantàbrica. Allà, sembla que les precipitacions seran menors de l'habitual per a aquesta època de l'any.

L'AEMET parla d'un temps més humit del normal

Aquest patró es mantindrà al llarg de la setmana, la qual cosa podria provocar condicions més humides a la major part del país. Pel que fa a les temperatures, s'espera que es mantinguin per sobre dels valors normals per al mes de març. Tanmateix, al terç oriental de la Península, com Catalunya, s'observaran temperatures en la mitjana o una mica més baixes.

La setmana del 3 al 9 de març serà càlida per a l'època, amb temperatures més estables cap al cap de setmana. La segona setmana de març, entre el 10 i el 16, podria portar amb si un augment notable en la incertesa meteorològica. Per això, des de l'AEMET avancen que s'esperen condicions variables en moltes zones del país.

La probabilitat de pluges augmentarà, especialment a l'àrea mediterrània, on podrien ser més intenses. Tot i això, les temperatures en general seguiran dins dels valors normals per a l'època. Això sí, amb algunes zones experimentant temperatures lleugerament més altes de l'habitual.

Aquest període serà clau per saber si les condicions canvien gaire, perquè existeix la possibilitat de rebre moltes pluges en algunes zones. Per a la tercera setmana del mes, del 17 al 23 de març, el pronòstic suggereix que les temperatures podrien mantenir-se més altes del normal. Tanmateix, pel que fa a les pluges, les previsions són menys clares.

Falten dies per concretar els pronòstics

Encara que no s'anticipa un augment significatiu en les precipitacions, les condicions podrien variar segons l'avanç dels dies. El que manté la incertesa sobre la situació climàtica a llarg termini. Amb tota aquesta informació, que recordem que forma part d'una previsió, març s'aveïna amb precipitacions a la major part del país.

Però també amb una tendència a temperatures més altes del normal. A excepció de certes zones on s'espera un comportament més càlid o sec. Les setmanes del 3 al 9 i del 10 al 16 portaran pluges, mentre que la següent podria venir amb un augment de les temperatures.