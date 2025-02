'A partir de dijous...': confirmen la millor notícia sobre les pluges a Catalunya

Els experts estan pendents de l'evolució d'un canvi dràstic de temps a Catalunya. Tots els mapes apunten en la mateixa direcció, si bé encara és aviat per a confirmacions rotundes. Les pluges, la neu i el fred estan a la volta de la cantonada i tot sembla indicar que els pronòstics es podran complir.

El canvi començarà a Europa i es preveu que vagi baixant fins a arribar a la península. Si es compleix tot el previst, la comunitat viurà un cap de setmana intens, amb precipitacions i molt de fred. Aquests ruixats es convertiran en nevades a partir dels 500 metres, assolint regions poc habituades a aquestes situacions.

Així mateix, el Pirineu Oriental serà una de les zones de Catalunya més beneficiades per aquest nou episodi. El fred serà general a tot el territori i els termòmetres seguiran la tendència d'aquesta setmana. Les temperatures se situaran sota zero a primera i última hora del dia i l'ambient serà gèlid.

Catalunya espera uns dies de pluges i fred

Per si fer fred fos poc, les pluges se sumaran a la festa. Però encara que puguin caure ruixats en algunes comarques, la gran novetat és l'arribada de les nevades. Serà tal la seva densitat i força que podrien arribar a acumular-se fins a 30 centímetres en alguns punts.

Així que la previsió és bona i molt esperada per a molts municipis del Pirineu Oriental. En aquesta zona, encara que ha anat nevant, no s'han acumulat els gruixos esperats. Per la qual cosa s'acosta un cap de setmana de gaudi i un temps hivernal que ja tocava celebrar.

A la resta de la regió, el fred, les boires i les pluges seguiran el seu ritme. Tot això acollint amb ganes un mes de febrer que ha arribat per demostrar que encara queda hivern per estona. Un hivern que es va fer pregar, però que ja fa setmanes que ensenya els seus encants.

Caldrà esperar una mica més per detallar el pronòstic

"Encara és massa aviat per dir on i en quines cotes", asseguren alguns experts. Però el que està clar és que totes les tendències indiquen el mateix. La zona de Catalunya més beneficiada pel temporal serà l'est i les cotes a partir dels 500 metres.

Així que aquest pot ser un bon cap de setmana per gaudir de la neu i del fred. També per estar-se a casa mentre es gaudeix de l'espectacle de l'hivern. Sigui com sigui, el que està clar és que els pròxims dies no deixaran indiferent a ningú.