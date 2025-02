'A partir de 500 metres': Avisen del dia en què més neu caurà a Catalunya

Les nevades dels pròxims dies seran, sens dubte, una de les notícies meteorològiques de la setmana. Un aire fred serà el causant d'un canvi de temps encara més hivernal i dur a la comunitat. Els mercuris descendiran i els cels d'alguns punts de Catalunya començaran a encapotar-se.

Com a resultat, tindrem precipitacions i nevades en punts en els quals normalment regna la calma. La intensitat del fred farà que la cota de neu sigui baixa i que, per fi, nevi més al Pirineu Oriental. Els experts encara es mostren cautelosos, però confiats que les prediccions s'acabin complint.

Si tot va com es preveu, la neu arribarà entre divendres i dissabte a punts del nord-est de Catalunya. El Pirineu Oriental veurà, probablement, una de les millors nevades d'aquest hivern. Estacions d'esquí com La Molina ja preparen les seves ganes de veure nevar i d'acollir amb més qualitat els seus esquiadors.

La zona de Catalunya més afectada per la neu

La neu podria acumular entre 20 i 30 centímetres al Pirineu Oriental. Sens dubte, una xifra que serà benvinguda i que es rebrà amb alegria en aquesta zona de Catalunya. A més, destaca la baixa cota de neu que es registrarà amb el pas de les hores.

En només 500 metres d'altitud podrien caure nevades considerables. Per tant, es preveu que nevi en punts en els quals normalment les precipitacions d'aquest tipus passen de llarg. No hi ha dubte que serà un cap de setmana blanc, fred i d'alegria per a l'est de la regió.

La majoria de models de previsió reforcen la idea que nevarà de cara al cap de setmana a Catalunya. No obstant això, els experts conviden a estar previnguts i esperar que s'acostin les hores decisives. Amb tot, molt hauria de canviar la cosa per deixar passar el cap de setmana amb absència de precipitacions.

Les baixes temperatures s'instal·laran de ple a Catalunya

Les nevades no arribaran soles a Catalunya i s'espera que el fred també faci acte de presència. De fet, ho porta fent al llarg d'aquesta setmana, gràcies a la potència d'un anticicló que deixa matins gelats. En alguns punts de l'oest la boira també ha entrat en acció, per la qual cosa el panorama és de molt fred.

Més enllà del fred típic per a aquesta època de l'any, Catalunya està centrada ara en l'evolució de les nevades. Si es compleix el previst, el cap de setmana l'acabarem amb un preciós paisatge blanc a molts llocs. Febrer ha arribat amb ganes i ha portat regals molt esperats com la neu.