'A partir de 900 metres': Arriba la felicitat a Espanya amb un avís de Roberto Brasero

Les pluges han tornat aquest dilluns a Espanya, gràcies a un nou front atlàntic, ha destacat el meteoròleg Roberto Brasero. Aquest ha estat especialment actiu a Galícia i Astúries, i continuarà avançant durant la jornada d'avui. El sistema creuarà la península d'oest a est, deixant precipitacions al seu pas, i alhora propiciant un altre canvi.

Segons el meteoròleg d'Antena 3, "a mesura que avanci i arribi l'aire més fred que ve darrere, les temperatures aniran baixant". Un descens que es produirà en "gairebé tota Espanya", encara que més acusat al nord, on també farà vent. Però és que la baixada de termòmetres tindrà un altre efecte, ha avisat Roberto Brasero.

Roberto Brasero avisa de pluges persistents en moltes comunitats

Les precipitacions d'avui seran persistents en àrees muntanyoses del nord, el Cantàbric i l'est de Catalunya. De fet, per allà fins i tot podrien anar acompanyades de tempestes. En altres zones de la Península s'esperen ruixats més febles, excepte a l'extrem sud-est, com a Alacant, Almeria i Múrcia, on predominarà el sol, igual que a Canàries.

El vent també serà protagonista al Cantàbric, el baix Ebre i l'Empordà, amb ratxes fortes. Això reforçarà la sensació de fred, especialment a la meitat nord. Això sí, les temperatures també baixaran a la resta del país, amb l'excepció de Melilla, Canàries i el sud-est, on pugen una mica.

La cota de neu caurà en picat, avisa Brasero

A més de la pluja, l'arribada d'aire fred afavorirà l'aparició de nevades en cotes més baixes que en dies anteriors. De fet, la cota de neu baixarà fins als 900 metres a l'àrea dels Pirineus. En el cas de la Serralada Cantàbrica i el Sistema Ibèric se situarà al voltant dels 1.200 metres.

Encara que les nevades no seran generalitzades, sí que s'esperen acumulacions en aquestes zones. En definitiva, l'ambient hivernal tornarà als principals sistemes muntanyosos. Les nevades portaran amb si un paisatge blanc als punts més alts.

El descens tèrmic continuarà dimecres, quan l'aire fred es reforçarà sobre la Península i els cels començaran a aclarir-se. La conseqüència serà una baixada de les temperatures nocturnes, amb possibles gelades al centre i nord peninsular. "És probable que ens llevem dimecres amb gelades a bona part del centre i nord peninsular", ha assenyalat Roberto Brasero.

Dijous es presentarà amb incertesa, ja que els models han variat en les últimes hores. El que semblava un altre front similar al d'aquests dies podria convertir-se en una borrasca freda que descendiria fins al sud, deixant ruixats a Andalusia. A la resta de la setmana, les precipitacions aniran remetent i les altes pressions retornaran els cels clars a moltes zones.