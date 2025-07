És oficial: mitja Espanya en alerta per l’avís dels meteoròlegs, entrarà pel sud

Estem vivint uns dies atípics, amb temperatures sorprenentment agradables en plena canícula. El que més s'està agraint, sens dubte, són les nits fresques, que permeten descansar sense necessitat d'aire condicionat. Aquest respir tèrmic ha estat especialment notori aquesta darrera meitat de juliol, després d'un juny extremadament calorós

Tanmateix, per a qui trobava a faltar la calor més típica de l'estiu, les darreres actualitzacions meteorològiques porten bones notícies. Els models de l'ECMWF indiquen que, a partir de la setmana vinent, la calor tornarà a instal·lar-se a bona part de la península. La situació es mantindria estable durant diverses setmanes, amb anomalies tèrmiques positives que aniran guanyant protagonisme a mesura que avanci l'agost

Aire més càlid en camí pel sud

Segons la predicció per a la setmana del 4 al 10 d'agost, masses d'aire procedents de latituds més baixes començaran a estendre's per Espanya. Això es traduirà en un ascens tèrmic progressiu, especialment a l'oest i sud de la Península

No obstant això, la calor prevista no assoliria nivells extrems en principi. És més, a l'est peninsular i de les Balears les temperatures podrien mantenir-se dins dels valors normals o fins i tot una mica per sota

En aquest sentit, des del compte de X @@globerourdiales es mostren confiats en aquesta penetració d'aire càlid del sud. "La meva aposta és que les masses d'aire procedents de latituds inferiors s'instal·laran progressivament", asseguren. La calor afectaria bona part del país ja durant la primera setmana d'agost, tot i que sense valors extraordinaris

Aquest contrast tèrmic és visible als mapes, on s'observa una marcada anomalia càlida al sud-oest. Mentrestant, a la meitat oriental, observem colors més suaus o fins i tot blavosos

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) també apunta en aquesta direcció, tot i que amb molta incertesa. De fet, fins i tot podríem tenir algunes precipitacions, especialment a l'oest i sud peninsular. "Podrien produir-se algunes pluges (...), tot i que tan a llarg termini aquesta predicció podria variar", assegura l'organisme

El mes d'agost ens retornarà a l'ambient estiuenc

De cara a la setmana de l'11 al 17 d'agost, els models comencen a coincidir en un patró més clarament càlid. Les anomalies positives s'intensifiquen i s'estenen a la major part del territori, incloent-hi zones de l'est peninsular. A les imatges de l'ECMWF per a aquest període s'aprecia un enrogiment generalitzat sobre Espanya, la qual cosa indicaria temperatures més altes del normal

La calor, per tant, sembla que serà la gran protagonista a mesura que avancem en el mes. Les precipitacions, en canvi, continuaran sense fer acte de presència de manera significativa. Segons l'AEMET, de l'11 al 17 d'agost no plourà a la major part del país, tot i que els detalls s'aniran afinant aquests pròxims dies