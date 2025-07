Confirmat: aquest dia podria ploure amb ganes a tot Catalunya i falten pocs dies

Aquesta setmana ha arrencat a Catalunya amb temperatures força moderades, cosa que molts han notat a primera hora. A més, fa diversos dies que tenim un ambient molt inusual en aquesta època de l'any, ja que la calor no és gens intensa. I tot això tot i que som a la canícula, que sol concentrar les setmanes més caloroses de l'any a les nostres latituds.

Tanmateix, excepte alguns punts dels Pirineus i, sorprenentment, del litoral central, el que més es troba a faltar són les pluges. Les precipitacions no s'han convertit en notícia des de fa ja diversos dies, i en molts punts la manca d'aigua continua present. I per a tots ells els meteoròlegs porten bones notícies, perquè aquesta mateixa setmana es veu un possible canvi de temps en aquest sentit.

Els meteoròlegs desvetllen el dia en què podria ploure a Catalunya

En concret, els models preveuen l'arribada de pluges, que podrien ser fins i tot generalitzades, de cara al cap de setmana. Serà aleshores quan ens abraci una massa d'aire més inestable, que es traduirà en ruixats i tempestes en molts punts.

Tot i que no parlem d'un gran temporal de pluja, que plogui en aquesta època no és tan habitual. I la veritat és que les pluges solen refrescar una mica més l'ambient, per la qual cosa seran més que benvingudes en molts punts.

Cal recordar que els mapes a llarg termini, compartits per organismes com l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja ho avançaven. Si revisem la previsió per a aquesta setmana, podem veure que hi ha un contrast entre la situació a la península i Catalunya. Mentre que en un bon nombre de comunitats s'espera un temps sec, a les comarques catalanes s'espera un temps més humit.

Amb la vista posada en el vent i algunes pluges aquest dilluns

De moment, aquest dilluns el més destacable és el vent, que bufa amb ratxes força intenses tant al nord com al sud. De fet, a causa de les intenses ratxes, que poden arribar als 100 km/h, s'han pres mesures dràstiques per evitar incendis.

Per exemple, l'accés a alguns punts de l'Empordà i de les Terres de l'Ebre ha quedat restringit. És el cas de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, les serres de Cardó-el Boix, el Cap de Creus i la Serra d'Albera.

A més del vent, igual que ha passat aquesta passada matinada a la Costa Central, s'esperen algunes pluges aquest dilluns a la tarda. Aquestes precipitacions podrien aparèixer al prelitoral central i punts del Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental o la Selva. Tot això amb una calor que es manté moderada, amb màximes de tan sols 33 graus a les zones més caloroses.