Oficial: En aquesta zona de Catalunya podrien caure fins a 20 centímetres de neu avui

La neu acapara les previsions meteorològiques d'aquest dijous a Catalunya. Després d'intensos dies de fred, el punt final per a la setmana no és un altre que un episodi de nevades i pluges. Les precipitacions aniran guanyant terreny al llarg de la jornada, deixant un panorama humit i fred.

Però no nevarà a tot Catalunya; de fet, en aquesta ocasió ho farà en llocs molt concrets del país. Sobretot al nord-est, és a dir, al Pirineu Oriental i llocs pròxims. Serà allà on es registrin les majors nevades de la setmana, algunes de les quals, podran arribar a assolir els 20 centímetres de gruix.

Almenys així ho han confirmat els experts, els quals apunten directament a l'afectació a la Vall del Ter, de Núria i el Montseny. La cota de neu general se situa al voltant dels 800 metres, però en punts concrets podrà descendir fins als 600. D'aquí que el dia sigui especialment fred i complicat en aquesta zona.

Una nevada molt benvinguda en aquesta zona de Catalunya

Per la seva altitud i ubicació sempre sol nevar més al Pirineu Occidental. De fet, en comarques com la Vall d'Aran llueixen unes pistes d'esquí plenes de neu des de fa setmanes. No obstant això, en aquesta ocasió el temporal salta de costat i se'n va cap a la part més oriental de la regió.

D'aquí que ara siguin les estacions de Vallter 2000 o Vall de Núria les més beneficiades per una neu que arriba amb ganes. No es preveu que les nevades s'allarguin massa dies, de fet, a partir del migdia de divendres cessaran. Tot i això, qualsevol anunci de neu en aquesta època de l'any és benvingut.

En definitiva, són diversos els experts que asseguren que Catalunya registrarà aquest dijous "una nevada guapa". Tot el que s'espera d'un mes de gener que ja va per la seva segona setmana. Una setmana carregada de novetats meteorològiques.

La neu no és l'única que entra en acció

La neu està en boca de tots els amants de l'hivern aquests dies. Però no és l'únic fenomen que està acaparant els mapes. En aquest sentit, destaquen aquest dijous les pluges, sobretot, a la demarcació de Girona i algunes menys a Barcelona i Tarragona.

Finalment, l'estat del mar ha activat les alertes del Meteocat. Les pluges i vent es combinen per enfurismar una costa catalana de nord a sud. Així doncs, no toca més que prendre precaució i resguardar-se del fred, la neu, la pluja i el mar.