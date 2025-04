Oficial: els meteoròlegs donen una mala notícia sobre la Setmana Santa a tot Espanya

Són molts els que esperaven l'arribada del mes d'abril per gaudir, per fi, del bon temps. Però, tot i que aquesta primera setmana hem tingut una mica de tot, la inestabilitat no ha desaparegut del tot. De fet, de cara a Setmana Santa els meteoròlegs ja adverteixen que la tendència és força clara.

Segons les últimes previsions, Espanya es veurà afectada per més episodis de precipitacions durant les pròximes setmanes. Els experts adverteixen que aquest període estarà caracteritzat per la presència de borrasques i depressions, que afavoriran un ambient inestable. De fet, aquesta setmana ja hem tingut precipitacions en moltes regions.

Les pluges han estat abundants a Galícia, Astúries, Andalusia i Extremadura, entre altres comunitats. A més, la borrasca ha vingut acompanyada de vent moderat i temperatures variables. En definitiva, un ambient inestable, que per a molts ha suposat un gerro d'aigua freda.

Ens espera un temps inestable en les pròximes setmanes

Durant la segona i tercera setmana d'abril, l'escenari meteorològic seguirà dominat per la inestabilitat. Encara que en aquest cas a causa del pas de depressions i possibles borrasques. Aquests fenòmens podrien provocar precipitacions en punts on habitualment no es registren pluges abundants en aquesta època de l'any.

Un exemple seria l'àrea mediterrània i algunes zones del sud peninsular. En aquest sentit, els mapes mostren com les anomalies de precipitació reflecteixen una clara tendència cap a un augment de les pluges a Espanya. En contrast, algunes regions del sud i sud-est d'Europa podrien experimentar condicions més seques.

Davant aquest pronòstic, els experts recomanen a la població estar atents a les actualitzacions meteorològiques i prendre les precaucions necessàries. De totes maneres, tot apunta que el nivell i els registres de les precipitacions seran normals. És a dir, plourà, però sense fer mal i sense provocar massa contratemps.

Una Setmana Santa que podria ser força humida

Amb aquest panorama, les pròximes setmanes es presenten amb una configuració meteorològica atípica per a l'època. El que subratlla la importància de seguir de prop l'evolució dels models meteorològics i les seves possibles variacions en els pròxims dies. Sobretot, si es tenen plans acordats per a les vacances de Setmana Santa.

Resulta curiós, però caigui quan caigui aquesta festivitat sempre apareixen les pluges. Enguany, molts esperaven alliberar-se'n atès que la data al calendari estava força avançada. No obstant això, no es trencarà la tradició i pot ser que la pluja segueixi posant en escac algunes de les celebracions més esperades.