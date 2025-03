Oficial: El Meteocat confirma els rumors i llança un avís per a les pròximes hores

Els experts del Meteocat segueixen de prop l'evolució del temps a Catalunya. Aquest dimarts ha començat amb novetats i tendències meteorològiques que aniran canviant al llarg del dia. D'aquí que sigui important revisar les actualitzacions dels mapes i evitar imprevistos.

Un dia més, la gran majoria de les comarques catalanes estaran banyades per aigua. Les pluges continuen sent la tònica habitual des de fa dies i aquesta segona jornada de la setmana es mantindrà igual. Això sí, els xàfecs es mouran i la seva intensitat s'escamparà per diferents punts del territori.

En un primer lloc, les primeres precipitacions s'esperen per a la zona sud de Catalunya. Les Terres de l'Ebre tornaran a ser un punt de pluges al llarg del dia. Concretament, les comarques de la Terra Alta i el Montsià seran les més humides fins ben entrat el migdia.

El Meteocat avisa de l'augment de les precipitacions

Seguidament, ja de cara a la tarda, els xàfecs aniran agafant forma i força en altres punts del país. En especial al prelitoral i zones de muntanya. La situació s'agreujarà al sud, on entraran en alerta groga per acumulació de pluja al Montsià i el Baix Ebre.

Per la seva banda, les precipitacions arribaran en forma de neu al Pallars Jussà i el Ripollès. A la resta del territori les pluges es concentraran amb especial força al nord-est i Ponent. Més a l'interior i la costa de Barcelona sembla que podran salvar-se dels xàfecs, encara que no dels núvols densos.

Un altre dels aspectes a tenir en compte que destaquen des del Meteocat és l'estat del mar. En aquesta ocasió, la pitjor part es viurà a Girona, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Allà, les onades assoliran diversos metres d'altitud i la marea es manifestarà moguda.

Un panorama que no millorarà amb el pas de les hores

Les pluges d'aquest dimarts, lluny de ser una cosa puntual, sembla que es quedaran unes quantes hores més. I és que la previsió per al dimecres no és gens esperançadora per als que esperen que surti el sol. De fet, els xàfecs prendran més força en diversos punts de la regió.

Almenys així ho mostren des del Meteocat, ja que fins i tot han activat alertes de nivell taronja per al penúltim dia d'hivern. En aquesta ocasió, la pitjor part colpejarà el nord-est de Catalunya. Allà, les pluges i la neu cauran amb força i serà necessari prendre especial precaució.