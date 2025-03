'Atenció al dimecres': Francesc Mauri i el Meteocat alerten del que podria passar

Francesc Mauri segueix atent a la previsió del temps a Catalunya i acaba d'unir la seva veu a la del Meteocat. I és que els meteoròlegs estan pendents de les novetats d'una setmana que, de moment, s'aveïna força intensa. Gairebé totes les mirades se centren, en especial, en dimecres, quan sembla que la situació podria complicar-se força.

En aquest sentit, Francesc Mauri ha compartit els avisos per intenses pluges que acaba d'activar el Meteocat. Les precipitacions seran especialment intenses al nord-est de Catalunya, deixant acumulacions d'aigua destacables. Una alegria per a Francesc Mauri (mentre no faci mal), perquè d'aquesta manera els nivells d'aigua dels pantans seguiran creixent.

Cal destacar que des del Meteocat han activat avisos per a dimecres des de primera hora del matí. La pitjor part se l'enduran l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la Selva i el Vallès Occidental. Aquest temporal de pluges també deixarà neu al Ripollès, amb un panorama força hivernal.

Els avisos del Meteocat per al pròxim dimecres

Els avisos per acumulació del Meteocat han fet prendre especial precaució en aquesta part de la regió de cara a dimecres. I és que es podrien acumular fins a més de 100 mm, una xifra important i que aportarà salut als pantans gironins. Pel que fa a la neu, Francesc Mauri destaca que es podrien superar els 50 centímetres per sobre dels 2.200 metres d'altitud.

Sigui pluja o neu, queda clar que Catalunya s'enfronta a uns dies en què les precipitacions seran les protagonistes. I això, per a experts com Francesc Mauri, sempre és una bona notícia. "Xafarem del tot la situació de manca de reserves al nord-est?", pregunta el meteoròleg.

"Crec que sí, i encara queden oportunitats", ha dit. Així doncs, no queda dubte que les previsions són bones i, encara que ja siguin massa dies amb pluges, és el millor que podria passar. Catalunya necessita augmentar reserves i gràcies a aquestes precipitacions la situació de sequera s'està començant a revertir.

Francesc Mauri celebra la previsió de pluges

Amb tota aquesta informació meteorològica sobre la taula, no hi ha dubte que Francesc Mauri està feliç. És un dels experts més preocupats per la sequera a Catalunya, per la qual cosa la pluja és una petita alegria. Ell mateix va avançar fa unes setmanes que la situació d'alguns embassaments havia millorat, encara que no prou.

Una realitat que sembla que es va consolidant i que serà una de les notícies destacades de finals d'hivern. L'estació més freda de l'any s'acomiada amb el paraigua a la mà. Però això no importa, si és per una bona raó.