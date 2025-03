Arriba la felicitat a Catalunya: els meteoròlegs llancen un avís a aquestes comarques

Els meteoròlegs estan d'enhorabona aquests dies. Catalunya fa setmanes que té part d'una gran inestabilitat i sembla que, de moment, les coses no canviaran massa. Almenys, així ho indiquen els mapes de previsió per als pròxims dies.

I és que les precipitacions seguiran sent la tònica habitual en gran part del territori. Els núvols no pararan de descarregar una aigua que, encara que de vegades sigui molesta, arriba carregada de felicitat. Sobretot per als pantans i embassaments del país, els quals necessiten més que mai que continuï plovent.

En aquest sentit, els mapes de predicció apunten directament a algunes zones com les afectades pels ruixats dels pròxims dies. Sens dubte, la situació humida seguirà al Pirineu, a vegades en forma de pluja i, altres, de neu. Sigui com sigui, el cert és que el nord de la regió està sent especialment regat.

Unes pluges que s'intensificaran a mitjans de setmana a Catalunya

El dilluns ha despertat majoritàriament assolellat a la majoria de comarques. Però això no és més que una treva que canviarà amb el pas de les hores. D'aquí que els experts esperin les majors precipitacions de cara al dimarts i dimecres.

Més enllà del Pirineu, el nord-est de Catalunya serà una altra de les zones més afectades pels ruixats. Seguidament, la tendència de pluges es desplaçarà cap a l'interior i oest de la regió fins, al final, baixar la intensitat al sud. Amb tot, seran pocs els punts del territori on no plogui aquests dies.

De fet, des del Meteocat ja han activat alguns avisos per intensitat de pluja per al dimecres. Un avís que denota que els ruixats seguiran actius al llarg de la setmana. Tot això sense importar que la primavera està a punt de començar.

Precipitacions a la majoria de comarques

No només Catalunya tindrà dies de paraigua, sinó que Andorra se suma a un final d'hivern humit i fred. I és que les temperatures també han descendit de manera considerable en els últims dies. L'ambient és molt més fred que setmanes enrere i les nevades a cotes baixes tenen molt a veure en això.

L'abric seguirà sent indispensable al llarg d'aquesta setmana. Igual que el paraigua i l'impermeable, tot això a causa de les pluges que no deixaran descansar els que volen bon temps. Tot arribarà, però, de moment, toca seguir gaudint d'unes precipitacions que a la llarga es tradueixen en vida.