Oficial: el Meteocat anuncia el temps d’avui a tot Catalunya, sorpresa per a molts

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat la previsió oficial per a aquest dilluns i ve amb algunes sorpreses per als catalans. Tot plegat després d'un cap de setmana amb cels canviants i temperatures força agradables. La primavera ja és història, però encara li queden cartutxos per gastar en bona part de la regió.

De moment, la jornada d'avui estarà protagonitzada per un ambient molt més estable i assolellat a la majoria del territori. Segons els mapes, s'espera una jornada clarament marcada pel sol i un augment notable de les temperatures. Durant el matí, el cel estarà serè pràcticament a tot Catalunya, amb l'excepció d'alguns núvols baixos localitzats al litoral de Tarragona.

Un ambient majoritàriament assolellat a bona part de la regió

La resta del país gaudirà d'un ambient majoritàriament assolellat, cosa que ja ha animat molts a sortir d'hora per gaudir del bon temps. La temperatura matinal s'ha registrat una mica més fresca que la d'ahir, a causa d'una menor presència de nuvolositat a primera hora. Tanmateix, a mesura que avanci el dia, la calor s'anirà imposant de manera clara.

Les temperatures màximes arribaran als 29 graus al litoral, mentre que a l'interior s'esperen valors que podrien arribar fins als 35. Un cop més, amb especial incidència en zones com Lleida i l'interior de Tarragona. Aquest increment tèrmic ha sorprès molts, ja que es tracta d'un repunt significatiu respecte a jornades anteriors.

A la tarda, el sol continuarà sent el protagonista, si bé es formaran alguns núvols al Pirineu que podrien donar lloc a nuvolositat més densa. Tot i això, no es preveuen precipitacions significatives, i el temps continuarà sent estable en general. Els vents seran d'intensitat variable, amb predomini de brises costaneres al litoral sud, on bufaran amb força moderada.

L'estiu ja es nota a moltes comarques

A la resta del territori, els vents seran fluixos i de direcció variable. En resum, Catalunya viurà aquest dilluns una jornada plenament estiuenca, amb temperatures que anuncien l'arribada imminent de l'estiu. Una notícia que, sens dubte, alegrarà els amants del sol, tot i que requerirà precaució davant l'augment tèrmic.