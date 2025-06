Confirmat: els meteoròlegs ja alerten del que viurem a Catalunya la setmana vinent

Aquest any, l'estiu ha arribat i s'ha instal·lat més ràpidament que mai a Catalunya. Després d'un inici de setmana inestable, sembla que els cels ja es calmen i els mercuris van pujant notablement. A més, en les pròximes jornades s'espera que el sol escalfi amb més força, deixant màximes molt altes a gran part de la regió.

L'entrada d'aire més càlid des del nord d'Àfrica ha intensificat la calor de manera contundent, amb un ambient típicament estiuenc. Sembla que aquesta tendència ha arribat per quedar-se, almenys, durant els pròxims dies. El cap de setmana està sent un primer avís, però el més intens podria arribar a partir de dimarts.

Molta calor i pluges restringides al Pirineu

Els models meteorològics més recents mostren una imponent dorsal anticiclònica sobre la península i la Mediterrània occidental. Aquesta configuració manté completament tancat l'aixeta de precipitacions. El panorama és clar: ni rastre de pluges, llevat d'alguna tronada molt aïllada al Pirineu que, de moment, no té massa probabilitats.

Però el més destacat no és només l'absència d'inestabilitat, sinó l'ascens notable de les temperatures. A partir de dimarts, s'espera un nou impuls càlid. Les màximes podrien escalar fins als 35 graus en punts de l'interior, mentre que a la costa la calor humida també farà acte de presència.

La pròxima setmana ve marcada per un patró clarament estiuenc: altes pressions persistents, estabilitat, cels serens i temperatures que podrien estar entre cinc i deu graus per sobre de la mitjana. Les nits també seran caloroses, especialment en zones urbanes, on l'efecte de la calor es farà notar amb mínimes per sobre dels 22 graus.

Davant d'aquest panorama, els experts ja adverteixen que aquest juny ha començat "calent" i que no hi ha senyals de canvis importants en la dinàmica atmosfèrica a curt o mitjà termini. La combinació d'estabilitat, sol i calor intensa planteja a més un augment del risc d'incendis forestals. En resum, Catalunya entra de ple en un episodi càlid, sec i estable que marcarà l'inici no oficial de l'estiu