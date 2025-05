Oficial: el Meteocat i l'AEMET donen la pitjor notícia per a Catalunya aquesta setmana

Catalunya es prepara per afrontar una setmana molt diferent de les últimes, amb un canvi clar de tendència. Segons el Meteocat i l'AEMET, entre el 26 de maig i l'1 de juny, la meteorologia canviarà dràsticament en moltes comarques. La primavera, que fins ara ens ha regalat un temps humit i fresc, va cedint ja espai a l'estiu.

En aquest sentit, els meteoròlegs preveuen que les temperatures estiguin per sobre de l'habitual i, en canvi, les pluges gairebé desapareixeran. Les màximes seran molt més altes, especialment a la meitat oest del territori català. Aquesta pujada tèrmica es traduirà en valors que podrien assolir i fins i tot superar els 34 graus en punts de l'interior.

Un temps càlid i molt més sec a Catalunya

D'aquesta manera, Catalunya s'acosta a valors típics de ple estiu. A més, les nits també seran inusualment càlides, amb l'aparició de les nits tropicals, aquelles en què el termòmetre no descendeix dels 20. A aquesta situació se suma un panorama poc encoratjador pel que fa a precipitacions.

Es preveu que la pluja estigui per sota de la mitjana climàtica, sobretot al nord de Catalunya. Si bé no es descarten alguns ruixats tempestuosos aïllats, aquests seran puntuals i no suposaran un alleujament generalitzat. Els experts assenyalen que aquest patró d'altes temperatures i escasses precipitacions podria prolongar-se durant la primera quinzena de juny.

Molt sol i molt poca probabilitat de pluja

En aquest sentit, els models apunten a una continuïtat del temps sec i calorós, dominat per un clar predomini de les altes pressions. En la setmana del 2 al 8 de juny, s'anticipa un ambient sec a l'est peninsular i les Illes Balears, mentre que algunes pluges podrien donar-se a l'oest. Amb tot, sembla consolidar-se un canvi de patró meteorològic en què la calor i l'estabilitat atmosfèrica seran protagonistes.

No obstant això, les agències meteorològiques insisteixen que aquests pronòstics estan subjectes a variacions. Per la qual cosa és important seguir les actualitzacions oficials per estar ben informats davant possibles canvis. La combinació d'altes temperatures i manca de pluges podria tenir conseqüències preocupants per al sector agrícola, els embassaments i la salut de la població.